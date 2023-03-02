全台通路「超殺優惠」懶人包！1元吃茶葉蛋、哈根達斯下殺倒數

▲全聯祭出哈根達斯下殺，讓不少消費者趁機搶便宜。（圖／業者提供）

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物價飛漲時更要趁機搶便宜！《ETtoday新聞雲》為讀者彙整近期全台各大量販、超市、超商優惠，像是全聯哈根達斯指定口味原價323元，期間優惠199元；另有UCC冠軍監修濾掛式咖啡買1送1；而家樂福也祭出有機醬油買1送1；全家便利商店更有「1元吃茶葉蛋」優惠，只要買指定飲品任1件+1元，就能加購茶葉蛋。

●全聯

◎哈根達斯指定口味（草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶、芒果、哈密瓜、巧克力X草莓巧脆、西瓜草莓、香草X芒果巧脆、紅絲絨起司蛋糕）

優惠：原價323元，優惠價199元

期限：即起～3月5日

◎UCC冠軍監修濾掛式咖啡 醇厚香韻/甘醇醇香/蜜漬醇香 10g X10入/盒

優惠：單盒228元，買1送1

期限：即起～3月16日

▲全聯祭出指定濾掛咖啡買1送1。（圖／業者提供）

●美廉社

◎Simple Life脆丸子麵 110g 椒麻風味

優惠：原價35元/包，特價2包39元

期限：即起～3月7日

◎Simple Life濃縮洗衣精 環保補充包 2L

優惠：市價109元/包，特價2包129元

期限：即起～3月7日

●家樂福

◎家樂福嚴選冷藏貼體豬肉

優惠：9折起

期限：即起～3月14日

◎萬家鄉有機醬油450ML

優惠：299元買1送1

期限：即起～3月14日

●大潤發

◎好姨食堂 玉米/高麗菜豬肉水餃 900公克/包

優惠：原價198元，買1送1，平均每件99元

期限：即起～3月8日

◎伴天下 鴛鴦麵 古早蔥油/黑白芝麻醬 420-426公克

優惠：原價198元，買1送1，平均每件99元

期限：即起～3月8日

●愛買

◎靠得住抑菌好眠褲（M／L／XL）2片／包

優惠：原價130元，特價69元；任2包118元

期限：即起～3/9

●好市多

◎HOTEL GRAND白鵝毛枕

優惠：原價999元，特價849元，現省150元

期限：即起～3月5日

◎去頭阿根廷紅蝦

優惠：原價699元，特價649元，現省50元

期限：即起～3月5日

▲7-11推出精品燕麥拿鐵優惠。（圖／7-11提供）

●7-ELEVEN

◎精品燕麥拿鐵

優惠：門市可享每杯嚐鮮價99元

期限：即起～3/7

◎家庭號飲品

優惠：單件下殺95折，OPEN POINT會員還可再加贈點數，換算下來平均73～89折

期限：即起～3/7

▲超商茶葉蛋祭出下殺。（圖／資料照）

●全家

◎經典美式

優惠：任選（特大／大杯／中杯／小杯／特濃）第2杯7折

期限：即起～3月21日

◎1元茶葉蛋

優惠：買指定飲品任1件+1元加購茶葉蛋

期限：即起～3月7日

●萊爾富

◎茶葉蛋

優惠：門市2顆特價20元／Hi-Life VIP APP整買零取30顆特價300元

期限：即起～3/7

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：即起～3月8日