全台通路「超殺優惠」懶人包！1元吃茶葉蛋、哈根達斯下殺倒數

▲全聯祭出哈根達斯下殺，讓不少消費者趁機搶便宜。（圖／業者提供）
生活中心／綜合報導
物價飛漲時更要趁機搶便宜！《ETtoday新聞雲》為讀者彙整近期全台各大量販、超市、超商優惠，像是全聯哈根達斯指定口味原價323元，期間優惠199元；另有UCC冠軍監修濾掛式咖啡買1送1；而家樂福也祭出有機醬油買1送1；全家便利商店更有「1元吃茶葉蛋」優惠，只要買指定飲品任1件+1元，就能加購茶葉蛋。
●全聯
◎哈根達斯指定口味（草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶、芒果、哈密瓜、巧克力X草莓巧脆、西瓜草莓、香草X芒果巧脆、紅絲絨起司蛋糕）
優惠：原價323元，優惠價199元
期限：即起～3月5日
◎UCC冠軍監修濾掛式咖啡 醇厚香韻/甘醇醇香/蜜漬醇香 10g X10入/盒
優惠：單盒228元，買1送1
期限：即起～3月16日
▲全聯祭出指定濾掛咖啡買1送1。（圖／業者提供）
●美廉社
◎Simple Life脆丸子麵 110g 椒麻風味
優惠：原價35元/包，特價2包39元
期限：即起～3月7日
◎Simple Life濃縮洗衣精 環保補充包 2L
優惠：市價109元/包，特價2包129元
期限：即起～3月7日
●家樂福
◎家樂福嚴選冷藏貼體豬肉
優惠：9折起
期限：即起～3月14日
◎萬家鄉有機醬油450ML
優惠：299元買1送1
期限：即起～3月14日
●大潤發
◎好姨食堂 玉米/高麗菜豬肉水餃 900公克/包
優惠：原價198元，買1送1，平均每件99元
期限：即起～3月8日
◎伴天下 鴛鴦麵 古早蔥油/黑白芝麻醬 420-426公克
優惠：原價198元，買1送1，平均每件99元
期限：即起～3月8日
●愛買
◎靠得住抑菌好眠褲（M／L／XL）2片／包
優惠：原價130元，特價69元；任2包118元
期限：即起～3/9
●好市多
◎HOTEL GRAND白鵝毛枕
優惠：原價999元，特價849元，現省150元
期限：即起～3月5日
◎去頭阿根廷紅蝦
優惠：原價699元，特價649元，現省50元
期限：即起～3月5日
▲7-11推出精品燕麥拿鐵優惠。（圖／7-11提供）
●7-ELEVEN
◎精品燕麥拿鐵
優惠：門市可享每杯嚐鮮價99元
期限：即起～3/7
◎家庭號飲品
優惠：單件下殺95折，OPEN POINT會員還可再加贈點數，換算下來平均73～89折
期限：即起～3/7
▲超商茶葉蛋祭出下殺。（圖／資料照）
●全家
◎經典美式
優惠：任選（特大／大杯／中杯／小杯／特濃）第2杯7折
期限：即起～3月21日
◎1元茶葉蛋
優惠：買指定飲品任1件+1元加購茶葉蛋
期限：即起～3月7日
●萊爾富
◎茶葉蛋
優惠：門市2顆特價20元／Hi-Life VIP APP整買零取30顆特價300元
期限：即起～3/7
OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～3月8日
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