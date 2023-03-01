旅遊業盼兩岸交流恢復　台旅會喊「準備好了」等開放

▲大陸當地網紅體驗鼎泰豐包小籠包 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

業界期盼兩岸直航航點和旅遊交流盡快恢復，台旅會今（1）日透過舉辦美食活動宣傳台灣旅遊。台旅會北京辦事處主任李家斌指出，「已經準備好了，只要政策開放，隨時會邀請大陸朋友到台灣旅遊，也希望台灣朋友到大陸走走看看。」

▲鼎泰豐廚師介紹台灣傳統特色美食。（圖／記者蔡儀潔攝）

台旅會今日下午與鼎泰豐、度小月台灣餐飲品牌企業合作，舉辦「真的很台味兒」美食活動，由資深廚師介紹台灣傳統特色美食，並邀請大陸網紅達人到現場體驗。李嘉斌在會上指出，希望透過本次美食宣傳活動，提高大陸朋友對台灣美食的食慾，促進旅遊交流。

▲活動邀請北京鼎泰豐楊炳坤總經理、大成集團大陸餐飲群余瑞璘執行長、台灣貿易中心北京代表處龔麗蓉首席代表、北京捷安特林清發董事長及華航北京辦事處陳品豪行銷總監等人出席。（圖／記者蔡儀潔攝）

交通部觀光局擬定今年來台陸客數目標達到100萬人，李嘉斌表示，今年有機會看到兩岸旅遊政策開放，台旅會方面已做好相關規畫，並與組團社、航空公司等積極互動，「一開放會努力把人送到台灣。」

按照台旅會的規劃，初期會著重旅遊秩序、旅遊品質及旅遊安全的提升；接下來會著重推廣深度遊，例如特色主題、文創、離島遊等。

對於兩岸直航航點的恢復，李嘉斌形容，航點就像「血管」，打通了手腳才可以活動，希望兩岸旅遊能重啟並逐漸熱絡。

華航北京辦事處陳品豪行銷總監亦表示，相信今年能看到兩岸旅遊市場「春暖花開」，政策只要開放，包括華航在內的業者都會全力支持。

北京鼎泰豐總經理楊炳坤表示，美食最能帶動人與人之間的溝通和交浝，希望更多大陸民眾到台灣旅遊觀光，吃吃美食、看看好美的風景，多一點交流、觀光，同時促進觀光經濟發展。