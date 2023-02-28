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大陸 大陸焦點 特派現場

旅行公會率9人代表團訪陸　預計見國台辦、海旅會表達訴求

▲中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁。（圖／記者于佳云攝）

▲中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡儀潔／北京報導

兩岸直航航點擴增和旅遊業何時重啟備受關注，旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁率領代表團，於27日下午抵達北京，預計3月2日返台，為近年赴北京訪問層級最高的台灣旅行業代表團。據悉，此行會向大陸海旅會和國台辦反映業者訴求。

據悉，這次代表團共9人，包括台中、台南、高雄、省旅行公會理事長，以及4家主營兩岸旅遊的業者。一行人今（28）日將會見台旅會北京辦事處，下午預計與負責旅遊的國台辦交流局會面；3月1日會見大陸文旅部，3月2日返回台灣。

知情人士指出，台灣和大陸目前均有「禁團令」，而旅行團是否開放與兩岸直航航點擴增「息息相關」，否則航班載客率不足，蕭博仁率領的代表團預計會向陸方轉達旅遊業者的訴求，重啟兩岸旅遊。

國台辦22日批評民進黨仍禁止大陸居民赴台交流、旅遊，違背了兩岸同胞的願望。對此，陸委會副主委李麗珍23日指出，兩岸觀光產業的從業人員非常多，對兩邊來說都是很重要的產業，疫情和緩之後，兩岸民眾對海外旅遊的意願是非常強烈的，所以兩岸旅遊市場的開放，我方都是「很積極來面對」。

對於台灣民眾組團前往大陸旅遊，李麗珍則表示，交通部對何時取消禁令正在積極評估當中。

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