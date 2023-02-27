台東轎車撞菜車2死2傷！撞擊瞬間影片曝光　後車女駕駛目擊尖叫

記者楊漢聲、柯沛辰／台東報導

台東卑南鄉煙草間路段27日下午發生一起死亡車禍，一名張姓男子開車載詹姓友人出門，不料行經台9線上述地點，疑跨雙黃線超車不慎，撞上對向車道一輛滿載高麗菜的小貨車，導致張、詹2人當場 失去呼吸心跳，送醫搶救後傷重不治。如今撞擊畫面曝光，事故原因尚待警方進一步釐清。

小貨車後方的行車紀錄器可見，當時張男駕駛一輛黑色轎車，但疑似超車不慎，導致車輛失控衝向對向車道，右側與一輛滿載高麗菜的小貨車發生碰撞，頓時間煙塵四起，高麗菜也散落一地，讓目睹這一刻的後車女駕駛忍不住尖叫出聲。

▲2車相撞炸出煙塵，當場發出一聲巨響。（圖／記者楊漢聲翻攝）

根據警方調查，37歲張男27日開車載30歲詹男，沿台9線北上，結果下午2點多行經卑南鄉煙草間路段，與對向一輛由40歲楊女駕駛的小貨車發生碰撞。當時楊女的小貨車上還載著16歲女兒，車禍後2車撞爛，車頭幾乎扭曲變形，4人皆受困車內。

不過，張、詹2人傷勢嚴重，全身多處骨折，被救出時都已無呼吸心跳，送醫搶救後不治。而小貨車上的母女倆，雖多處挫傷、骨折，但被救出時意識清楚，經救治後在院觀察中，暫無生命危險。至於確切事故原因，尚待進一步調查釐清。

▼警方趕抵現場，2車面目全非。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）