台東掩埋場起火「濃煙+臭味」受不了　緊急向雲林調移動監測車

▲饒慶鈴視察台東掩埋場火災後續處理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東市垃圾掩埋場26日凌晨不明原因起火燃燒，經消防局及市公所搶救，目前雖暫時控制火勢，但產生的濃煙也造成附近民眾籠罩在煙霧，環保局除立即啟動空污緊急事件應變監測作業及發送N95口罩及一般口罩11200個供民眾使用，縣長饒慶鈴也緊急向雲林縣長張麗善協調調度氣相層析質譜儀(GC/MS) 監測車前來協助，並於27日前往掩埋場了解後續處理情形，並要求盡速滅火及持續監測作業，也請市公所積極妥善安置居民，希望能早日讓民眾恢復正常生活。





饒慶鈴27日上午由環保局長郭建成、消防局長管建興、台東市長陳銘風等人陪同，前往台東市垃圾掩埋場了解處理作業情形，附近建農里長林金寶及居民也到場關心及陳述，饒慶鈴並分別聽取台東消防大隊長林信宏及環保局長郭建成有關現場目前搶救狀況，以及空污緊急事件應變監測作業，目前初步排除發生原因為人為因素，陳市長也提到為考量民眾安全，自即日起至3/5止，暫停一般廢棄物進場，也請環保局優先處置掩埋場垃圾送到焚化廠，避免類似情形再次發生。

郭局長向縣長等人說明，連夜從雲林調度來的移動式監測車，除能監測空氣中臭氧(O3)、細懸浮微粒(PM2.5)、懸浮微粒(PM10)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2) 及二氧化氮(NO2)等空氣污染物濃度測各項汙染物外, 還能監測共計100種揮發性有機物，重點是可測臭味濃度，瞭解現場空氣品質惡化程度及建議居民如何防護，懸浮微粒瞬間測得數據已超過日常，但隨著搶救與風勢而持續改善中，環保局全力協助移動式監測車在台東所需資源，期盡快取得空品數據及協助居民恢復生活空氣品質。





饒慶鈴表示，縣府會持續關注後續處理、監測作業，也將協助市公所爭取經費，加速處理建農掩埋場垃圾堆置，並請民眾在家中做好垃圾分類，避免掩埋堆積產生氣。至於連假後，老人日托站活動或台東大學學生上課是否會受濃煙影響，縣府會持續監控並評估狀況，必要時將暫時移往他處上課。



而根據衛生局說明，人體會自行代謝吸入濃煙，但仍有令人不適的氣味，呼籲居住掩埋場附近里民，目前可先以關閉門窗、減少戶外活動，並戴口罩做好自身呼吸道防護，民眾若身體不適，請盡速就醫，有任何問題可向市公所或里長來反映，縣府將全力協助。