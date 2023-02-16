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滿滿正能量！直擊最神秘粉紅超跑進香　「兔耳朵」成香燈腳標配

記者陳以昇、黃彥傑、王亞志、黃資真／連線報導

一年一度的「粉紅超跑」苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香團於12日起駕，展開9天8夜前往雲林縣北港朝天宮的進香行程，今(16)日來到第5天，《ETtoday新聞雲》記者直擊超過15萬名香燈腳們，不畏受傷、疲累持續行走，還有沿路可見各式各樣免費點心餐食補給站以及志工救護站，不僅感受到香燈腳們對於媽祖的虔誠信仰，同時也能見證到台灣人的熱情與慷慨，以下就請讀者透過鏡頭，一起走進世界上最神秘且充滿汗水和淚水的宗教盛事。

▲▼ 「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境，15萬名香燈腳共襄盛舉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境，15萬名香燈腳共襄盛舉。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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為了為期9天的遶境進香行程，香燈腳們拉著行李箱、大背包，將粉紅臂章裝飾成可愛的蝴蝶結，走上來回超過400公里的路程。有父母推著嬰兒推車、包厚重背巾，讓孩子們一同參與；沿路除各式各樣的免費點心站，還能看見善心人士開貨車、休旅車，掛布條寫著「累了請上車」，讓疲累的香燈腳們能暫時休息；還有志工組成醫護站，為香燈腳包紮受傷長水泡的雙腳，遶境不分男女老少，大家都有一個共同的目標，就是跟媽祖的腳步，「一直走、一直走」。

由於今年適逢免年，眾多香燈腳也特別將原本別在手臂的進香臂章，巧妙綁在頭上或帽子上，變成討喜又可愛的「兔耳朵」，也讓今年的進香行程，多了一項「標準配備」。

▲▼ 「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境，15萬名香燈腳共襄盛舉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香燈腳穿上護膝、袖套，提著大包小包跟著媽祖的腳步。

▲▼ 「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境，15萬名香燈腳共襄盛舉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲沿路可見孩子們（右）幫忙發放物資品給香燈腳，而香燈腳也搭上兔年祈福，將原本別在手臂的進香臂章，巧妙綁在頭頂或帽變成「兔耳朵」（左）。

▲▼ 「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境，15萬名香燈腳共襄盛舉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼長途跋涉下不少人腳底長水泡，現場會有醫護站協助包紮。

▲▼ 「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境，15萬名香燈腳共襄盛舉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲志工也將進香臂章綁在帽子上變成「兔耳朵」。

▲▼ 「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境，15萬名香燈腳共襄盛舉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼如果走累了，路上有善心人士開車讓香燈腳們上車休息。

▲▼ 「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境，15萬名香燈腳共襄盛舉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境，15萬名香燈腳共襄盛舉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼媽祖停駕廣福宮休息，信眾簇擁廟前參香拜拜。

▲▼ 「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境，15萬名香燈腳共襄盛舉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境，15萬名香燈腳共襄盛舉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼道路分成2列人龍行走，十分壯觀。

▲▼ 「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境，15萬名香燈腳共襄盛舉。（圖／記者黃彥傑攝）

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