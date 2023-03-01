男友是頂大碩士！她讀「私立大學」內心爆自卑：怕被議論

▲原PO和男友學歷有差距。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

在一段感情中，雙方學歷是重要的嗎？一名女網友發文表示，男友是頂大碩士生，但她的學歷是私立大學畢業，所以每次參加男方好友聚會，都會感到很不自在，甚至自卑。貼文曝光後，隨即引發底下網友熱烈討論。

女網友在Dcard上發文，提到她和男友的學歷有差距，她是私立大學畢業，對方則是頂大碩士生。她坦言，雖然男友覺得學歷沒什麼，也不覺得有什麼配不上的問題，但她還是很介意。

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原PO說，男友的前女友也是頂大生，所以每次只要與男方朋友吃飯、見面，她都感到很不自在，會擔心私下被議論。這樣的情況，讓她越來越難受，雖然知道心中的自卑感只能靠自己解決，但還是想請問大家，有什麼好方式能調適？

▲網友紛紛留言安慰。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「會在意就不會跟你在一起了」、「是跟人在交往，還是跟頭銜啊？我老婆牙醫師，我只是個基層警察而已，一樣相愛相惜」、「我覺得學歷根本不是問題，各自有各自的專長，也看到對方的優點，這樣就夠了」、「我一開始也很有壓力，後來發現他跟你交往是因為喜歡你某個優點，所以不用那麼洩氣嗎」。

也有網友建議，既然已經出社會了，就不用再想學歷，「培養工作上的專業能力，例如英文、業務能力、工作相關的證照，透過職場上的成就累積自信。」她身邊有一堆非頂大的同事，工作表現也很好，工作時間越久，大家看的就是實力，學歷也就越不重要了。