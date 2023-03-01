點「這飲料」被女友提分手！　他傻眼：還有更爛理由嗎？

▲只因一杯飲料，原PO女友竟生氣說「沒愛了，分手吧」。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

因為一杯飲料而分手，有人遇過這種分手理由嗎？近日一名網友上網訴苦，他表示，自己點了一杯手搖飲後，回宿舍與女友視訊，並告訴女友飲料的名字，不料女友卻當場爆氣，「沒愛了，我們就這樣，分手吧」，這超瞎的分手理由讓他無言以對。

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原PO在《Dcard》發文表示，他買了一杯手搖杯，回宿舍跟女友視訊聊天，女友好奇問「你喝什麼」，他回「芋見泥珍好」，女友卻突然問「店員是女生嗎？」原PO回答「是」之後，女友突然爆氣：「你怎麼可以對其他女生這樣講！」原PO不太能理解，便回「難道我要叫女店員走開，跟他後面的男店員講說芋見泥珍好嗎？」女友最後表示，「沒愛了，我們就這樣，分手吧」，讓原PO無奈問：「有人有更爛的分手理由嗎？」

文章曝光後，引起網友們熱議，紛紛表示「跟飲料無關，她是藉機發瘋」、「這種搞文字獄的，你終究會失去她的」、「我被帥到分手」、「你在開玩笑嗎」、「坐著尿尿被分手QQ」。

也有網友分享自己跟前任「為了飲料」而吵架的經驗，「我買了某家手搖的抹茶拿鐵，粉沒攪散喝起來沙沙的，前任就說他要喝，我就跟他說這杯真的很難喝哦，他說沒關係結果喝了一口之後全程騎車都在靠北這飲料很難喝、為什麼我要買這杯飲料等等，最後我受不了就回他，我又沒花你錢你吵什麼吵，接下來搭客運回家的2個小時都不跟我說話，一到站直接分開走。」

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