前往柬埔寨注意！11歲女童染H5N1禽流感亡　旅遊疫情警戒提升

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明疫情報告。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(1)日表示，柬埔寨於今(2023)年2月22日至24日間公布新增2例H5N1流感確定病例，是一名11歲女童，2月中旬出現發燒等相關症狀，於2月下旬死亡，基於當地可能具環境暴露風險，該署已自2月24日起提升該國新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示(Alert)。

依據柬埔寨疾管中心公布資料，指標個案為居住於波羅勉省之11歲女童，於今年2月16日發病，出現發燒及呼吸道等類流感症狀，入院治療後於2月22日死亡；該案匡列12名接觸者，4名出現流感症狀，其中女童父親為接觸者之一並於2月24日檢驗確診，迄為輕症，其餘11名接觸者檢驗結果均為陰性。

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柬埔寨當局表示病毒基因序列分析為2.3.2.1c分支，與目前各國流行的分支不同，2例個案之感染來源均為受感染禽鳥，尚無人傳人情形。本案為該國近9年來之首2例，該國自2005年首次發生疫情迄今累計報告58例，其中39例死亡，病患中近八成為14歲以下兒童。

▲國際間旅遊疫情建議等級表。（圖／疾管署提供） ※點圖放大

疾管署指出，近期H5N1禽流感於全球野鳥及家禽中流行，除禽隻外，多地亦發生哺乳動物感染案件，WHO於今年1月6日發布風險評估表示，病毒基因中迄無發現哺乳動物之適應性標記或抗病毒藥物之抗藥性標記，目前尚未具人際間持續傳播能力，惟禽類中持續檢出病毒，建議應避免人禽接觸行為。

疾管署提醒，國人應落實「5要6不」原則，5要：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；6不：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場/展銷場。自有禽流感疫情國家返國入境時，如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。