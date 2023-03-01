12生肖幸運色大公開！「這類人」搭配黃色運勢將一飛沖天

▲12生肖選對幸運色將有助運勢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

選對的顏色，不只能襯托出人的氣色，甚至還能為自己帶來好運，而不同生肖也有各自適合的顏色，《科技紫微網》就分享12生肖專屬幸運色，能讓人在運勢低迷時逆流而上，究竟哪種顏色對你最有幫助呢？我們一起來看看。

生肖鼠

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幸運色：銀灰色

屬鼠的人適合配戴一些銀飾，或穿銀灰色衣服，不僅能增添氣質，還容易得到貴人相助，特別是能獲得上司的重用和提拔，讓事業更上一層樓。

生肖牛

幸運色：橙色

屬牛者如果想好運連連，可買一些橙色飾品，或者搭配橙色的包包，你會發現自己比以前更有精神，做事也更有熱情。

生肖虎

幸運色：紅色

屬虎的人個性直率，難免容易招小人，或引來口舌之爭。紅色代表紅紅火火，能讓他們吉星高照，如有神助，在人際關係和財運上，都能一切順順利利。

生肖兔

幸運色：粉色

屬兔者容易被身邊事情所困擾，讓他們時常患得患失、焦慮不安。粉色是你的幸運色，尤其能興旺桃花運，即使碰到一些問題，也會很快就能迎刃而解。

生肖龍

幸運色：黃色

屬龍的人性格率直，脾氣火爆，容易影響財運，使他們遭遇大起大落，黃色代表陽光和爆發力，能夠賦予勇往直前，一飛沖天的好運。

生肖蛇

幸運色：紫色

紫色具有強大的能量氣場，讓人不容易受到負能量干擾，屬蛇者平時可以多穿紫色衣物，或在家中擺放紫水晶，讓氣場全開，具有阻災、防小人作用。

生肖馬

幸運色：藍色

屬馬的人做事踏實，目標明確，唯獨少了一份運氣，平日裡多穿藍色衣服，具有助運效果，讓他們能夠順遂如意，實現夢想。

生肖羊

幸運色：綠色

屬羊者可在家中擺放綠色植物，身上也能佩戴青玉墜飾，不但能增強運勢，還能帶來更多機會，幫助事業順風順水。

生肖猴

幸運色：米色

米色有一種沉靜和淡雅的魅力，能讓屬猴的人靜心，並增添一份謙遜、溫和氣質，不僅能穩定氣場，還能夠改善運勢。

生肖雞

幸運色：白色

屬雞者其實不善於跟人打交道，人際關係有時也會因此不順利，白色是幸運色，既簡單又大氣，和所有的顏色都能和諧共處，多穿白色衣服有利於結交貴人。

生肖狗

幸運色：黑色

屬狗的人遭遇不確定的事情時，經常會急躁、衝動，從而影響運勢。黑色代表深沉、內斂和謹慎，能讓他們不張揚、不浮躁，變得更加成熟穩重。

生肖豬

幸運色：卡其色

屬豬者平時財運不錯，但也容易招人眼紅，引起不必要的麻煩。可以選擇卡其色，既低調又不失高雅，不僅能彰顯不俗的品味，還能在運勢上有所幫助。

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