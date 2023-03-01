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這「1味道」可穩定血糖助排毒！醫曝4大好處：還能幫減肥

有醫師表示，帶有苦味的食物不僅可以促進消化、穩定血糖，還具有減重的效果，對健康有頗大的效益。（示意圖／pixabay）

▲有醫師表示，帶有苦味的食物不僅可以促進消化、穩定血糖，還具有減重的效果，對健康有頗大的效益。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

日常料理中，「甜」、「鹹」、「辣」味很常會加入在其中，而「苦」味雖列在基本的味道之一，但因不討喜，因此是相對奇怪的存在。不過有醫師表示，帶有苦味的食物不僅可以促進消化、穩定血糖，還具有減重的效果，對健康有頗大的效益。

家醫科醫師李思賢在臉書粉絲專頁發文，儘管苦味被科學家列為基本的味道之一，但現代生活中，苦味卻是相對奇怪的存在，對大部分人來說都是一種比較不討喜的味道，不過帶苦味的東西卻時常可以處理很多消化問題，甚至當作預防的藥方。

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李思賢指出，身體中有許多苦味的受體，這些受體分布在口腔、舌頭、胃、肝臟和其他腺體中，「腸道苦味對我們的身體來說是一種警報，因為自然界中的毒素通常味道都很苦。」為了排除這種有可能的潛在毒素，身體就會更努力的分泌唾液和其他的消化酶，這個反應對於有些有消化困難的病人來說是有好處的。

李思賢表示，除消化外，苦味劑在醫學上已被證明有助於「穩定血糖」、「加強肝臟排毒」，且苦味能夠刺激荷爾蒙PPY和GLP-1的分泌，所以能夠延長飽足感和降低食慾。

李思賢也列出常見含有苦味的食物，包括羽衣甘藍、抱子甘藍、蘿蔔、芝麻菜、蒲公英綠、菊苣、蔓越莓、綠茶、柑橘（皮）、肉桂、生薑、咖啡、蒲公英、黑巧克力(85%）、薄荷、紅酒等，「多多將這些食物融入生活中對身體是有很大的好處的。」

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