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SBL罰球中！場邊啦啦隊突然一字馬　露屁蛋「上下搖臀狂扭」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

▲啦啦隊在場邊一字馬。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前PLG高雄鋼鐵人對上台新夢想家，夢想家的啦啦隊在客隊罰球時，刻意狂叫球員「看過來」，還拍屁股挑釁，引起不少觀眾反感，沒想到類似畫面又出現！26日SBL的比賽中，有球員在罰球時，場邊啦啦隊直接在場邊一字馬，不僅露出兩邊屁股肉，還上下抖臀，讓網友都傻眼。

SBL超級籃球聯賽26日彰化柏力力對上台灣啤酒一戰中，比賽進行到第3節剩9秒左右時，台啤球員站上罰球線，結果場邊有兩位啦啦隊員背對著球員一字馬，還上下搖動、狂扭臀部，而且因為超短熱褲根本沒包住屁股，清晰可見兩邊屁股肉正對著鏡頭。

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就有網友擷取片段，傳到「●【爆廢公社二館】●」，翻白眼直呼「龜剛A」，引發不少議論，「這也太誇張」、「阿娘威！這個誰都會被干擾吧」、「真的很低俗。」也有人直呼，「我不小心……看了十幾次……突然被問罰球的是幾號？我答不出來」、「現在學籃球來得及嗎」、「如果只是搞笑還可以，但連這種低俗的動作都出來了，我喜歡！」

不過，其實該啦啦隊並非球團啦啦隊，而是整形名醫李進良以5百萬簽下的女子啦啦隊團體「LuxyGirls」，IG上自介寫下「自由無約-台灣首創#美式啦啦隊」，歡迎各球賽、聯盟邀請演出，並稱她們是「#女生也會愛上的啦啦隊」、「#這才是啦啦隊」。從IG照片也可發現，整團服裝相當火辣大膽。

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