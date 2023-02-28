訪台後秒收「中國警告信」　美議員回1句超嗆

▲日前訪台的美國聯邦眾議員歐清傑。（圖／翻攝自臉書／Rep. Jake Auchincloss）

文／中央社

日前訪台的美國聯邦眾議員歐清傑，在返美後立刻接獲中國駐美大使館警告信。歐清傑今天透過推特表示，中共生氣但他不在乎，會繼續支持台灣等自由民主國家，「總不能因為會惹毛中共就退縮」。

歐清傑（Jake Auchincloss）、肯納（Ro Khanna）、龔薩雷斯（Tony Gonzales，另譯岡薩雷斯）、傑克森（Jonathan Jackson）等4位美國聯邦眾議員19到23日訪問台灣，期間晉見總統蔡英文及拜會重要首長，就強化台美安全與經貿關係交換意見。

歐清傑今天在推特（Twitter）轉貼其辦公室向美國媒體「每日野獸報」（The Daily Beast）披露的內容，透露他24日一返抵美國，立刻接到中國駐美大使館於同日以Email寄出的警告信。

根據報導披露的信函，內文特別點名抗議訪團會晤了總統蔡英文與副總統賴清德，但皆未加上職稱。

信函指出，「據報導，國會議員歐清傑最近訪問了台灣，並會見了蔡英文、賴清德以及其他台灣高階官員，中國駐華盛頓大使館對此表示嚴重關切（serious concern）。」

信函除重申「一中原則」，指控質疑一中原則的人，是造成台海緊張的根源，並加註「中國不會允許台灣以任何形式從中國分裂出去。」報導認為，信函似乎意圖藉此警告美國議員不要介入台灣問題。

每日野獸報指出，這並非中國對美國議員訪台首度提出抗議，不過此次中國駐美大使館的回應更為「即時」，在中國不斷加強對台進攻的能力與企圖之際，中國共機擾台數量與頻率大增，也讓許多美國軍事情報專家警示，中國侵台的時間表可能愈來愈靠近。

報導引述歐清傑指出，中共很生氣，但他不在乎。他強調將持續支持全世界的自由與民主，無論是在烏克蘭、台灣或德黑蘭街頭，「總不能因為惹毛中共就退縮」。

報導轉述歐清傑指出，議員團在訪台期間，也會見了台灣的國防部長以及民進黨、國民黨立委等。