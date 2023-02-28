　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪台後秒收「中國警告信」　美議員回1句超嗆

訪台後秒收「中國警告信」　美議員回1句超嗆

▲日前訪台的美國聯邦眾議員歐清傑。（圖／翻攝自臉書／Rep. Jake Auchincloss）

文／中央社

日前訪台的美國聯邦眾議員歐清傑，在返美後立刻接獲中國駐美大使館警告信。歐清傑今天透過推特表示，中共生氣但他不在乎，會繼續支持台灣等自由民主國家，「總不能因為會惹毛中共就退縮」。

歐清傑（Jake Auchincloss）、肯納（Ro Khanna）、龔薩雷斯（Tony Gonzales，另譯岡薩雷斯）、傑克森（Jonathan Jackson）等4位美國聯邦眾議員19到23日訪問台灣，期間晉見總統蔡英文及拜會重要首長，就強化台美安全與經貿關係交換意見。

歐清傑今天在推特（Twitter）轉貼其辦公室向美國媒體「每日野獸報」（The Daily Beast）披露的內容，透露他24日一返抵美國，立刻接到中國駐美大使館於同日以Email寄出的警告信。

根據報導披露的信函，內文特別點名抗議訪團會晤了總統蔡英文與副總統賴清德，但皆未加上職稱。

信函指出，「據報導，國會議員歐清傑最近訪問了台灣，並會見了蔡英文、賴清德以及其他台灣高階官員，中國駐華盛頓大使館對此表示嚴重關切（serious concern）。」

信函除重申「一中原則」，指控質疑一中原則的人，是造成台海緊張的根源，並加註「中國不會允許台灣以任何形式從中國分裂出去。」報導認為，信函似乎意圖藉此警告美國議員不要介入台灣問題。

每日野獸報指出，這並非中國對美國議員訪台首度提出抗議，不過此次中國駐美大使館的回應更為「即時」，在中國不斷加強對台進攻的能力與企圖之際，中國共機擾台數量與頻率大增，也讓許多美國軍事情報專家警示，中國侵台的時間表可能愈來愈靠近。

報導引述歐清傑指出，中共很生氣，但他不在乎。他強調將持續支持全世界的自由與民主，無論是在烏克蘭、台灣或德黑蘭街頭，「總不能因為惹毛中共就退縮」。

報導轉述歐清傑指出，議員團在訪台期間，也會見了台灣的國防部長以及民進黨、國民黨立委等。

ET快訊
快訊／蔣萬安道歉了！　現場喊「殺人兇手」聲浪不斷
快訊／亮刀攻擊同事　高雄男「反被捅肚」慘死
快訊／蔣萬安致詞被打斷　群眾衝入喊「殺人兇手」
星二代暴打女友「打到臉歪滿嘴血」！嗆：女人不聽話就收拾
快訊／高雄持刀攻擊！　3人爆血送醫
快訊／魔獸首輪遭淘汰！　他轟31分奪三分球大賽冠軍
竹科驚見結冰奇景！　液態氮水氣釀瞬間低溫
小嫻「心痛」哭求1件事！目睹高速公路實況：悲劇
賺到了！　拉麵店缺蛋「改用雞叉燒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

受難者家屬228拒同台　吳樹民：蔣萬安一定要道歉

快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

快訊／蔣萬安致詞被打斷　抗議群眾衝入喊「殺人兇手」

蔡英文：讓台灣人尊嚴的活　是紀念二二八最好的方式

蔡壁如招手郭台銘「民眾黨會禮遇」　馬英九：還是要尊重郭本人

受難家屬落淚！蔣萬安出席228活動　獨派「戴貴賓證入座」抗議遭阻

蔣萬安該為228道歉？　馬英九：我已道歉30多次、他自己決定吧

直擊／獨派抗議蔣萬安　「公祖不入土，萬安不心安」

LIVE／向受難者家屬道歉？　蔣萬安出席228紀念活動

南投立委補選／林明溱允延伸新150甲線　蔡培慧主打八卦山旱灌

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

Apple嘆「空病床不能躺」挨轟　護理師：醫院不是飯店..她還原真相

受難者家屬228拒同台　吳樹民：蔣萬安一定要道歉

快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

快訊／蔣萬安致詞被打斷　抗議群眾衝入喊「殺人兇手」

蔡英文：讓台灣人尊嚴的活　是紀念二二八最好的方式

蔡壁如招手郭台銘「民眾黨會禮遇」　馬英九：還是要尊重郭本人

受難家屬落淚！蔣萬安出席228活動　獨派「戴貴賓證入座」抗議遭阻

蔣萬安該為228道歉？　馬英九：我已道歉30多次、他自己決定吧

直擊／獨派抗議蔣萬安　「公祖不入土，萬安不心安」

LIVE／向受難者家屬道歉？　蔣萬安出席228紀念活動

南投立委補選／林明溱允延伸新150甲線　蔡培慧主打八卦山旱灌

2023世界棒球經典賽重返台中　全民總動員2連鎖65門市超優惠

受難者家屬228拒同台　吳樹民：蔣萬安一定要道歉

快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

快訊／蔣萬安致詞被打斷　抗議群眾衝入喊「殺人兇手」

快訊／亮刀攻擊同事「反被捅肚」　高雄男送醫搶救不治

負責接待入住的寶可夢！新作動畫《寶可夢 禮賓部》將於Netflix播映

橘貓養了6年多...「初次趴人身」折手手陪睡　媽拭淚：棉被的功勞

26歲醉女載閨蜜桃園衝台北　高架自撞「2人4腳」掰咖棄車落跑

阿魯巴、德潘斯耶開轟重擊　古巴4投飆16K完封味全

蔡英文：讓台灣人尊嚴的活　是紀念二二八最好的方式

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

政治熱門新聞

陳建仁上任第一個惡法？　郭正亮警告：因「全動法」留下歷史罵名

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

前主委蹺班泡湯下台　運安會大亂鬥追殺吹哨者

預言2024「國民黨的他會贏」　沈富雄：提名後猛虎出閘

KOL直言找不到投賴理由　賴清德最新行動曝光

全動法挨轟管制言論　趙少康：民進黨停手吧

讚盧秀燕2舉動不簡單！陳水扁：成功非偶然

「全動法屬緊急命令狀態的法制」　國防部：絕不影響人民平時權益

陳智菡嗆蔡壁如「很久沒參與決策」

力挺林明溱！　盧秀燕重批蔡培慧：她若當選一定放爛南投縣

果然是綠共？　羅智強批「全動法」復辟《動員戡亂時期臨時條款》

狂批綠營抹黑林明溱　朱立倫拒稱賴清德為「主席」

2024總統民調賴清德衝第一！　吳子嘉分析：藍營內鬥柯文哲得利

林明溱讓位游顥？　綠：父子聯手再騙一次

更多熱門

關鍵字：

歐清傑Jake Auchincloss

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

蔡天鳳現任老公首現身！

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

不是換錢！特休「1用法」過來人戰翻

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

福特「新國民7人座休旅」現身

《康熙》郭世倫呼麻消失10年　「翻身成老闆」近況曝光

她在男友胸口貼麻醉貼布　默看呼吸中止亡

媽媽瞬間潰堤！蔡天鳳全家抵肢解案現場

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面