83歲嬤跌坑洞被鎖工地內！心臟藥沒吃呼救2hrs　神騎士聽到了

▲劉姓婦人受困工地2小時。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市東區1名83歲劉姓婦人有心臟病史，平時透過服藥控制病情，她日前下午在住處附近公園散步，誤闖進人行道施工的柵欄區，又不慎跌入坑洞，工人未察覺並將工地鐵門上鎖直接下班。劉婦發現受困後驚慌不已，且因未攜帶心臟藥物，擔心病情發作，不斷向外呼救，受困2小時後終於有路過騎士注意到她，並向警方求援，最後員警找到工地人員，協助婦人返家，結束一場虛驚。

台中市第三警分局立德派出所警員23日晚間6時許獲報，稱東區一處公園旁有1名婦人受困工地，到場了解後，得知公園周邊正施作人行道，施工範圍使用鐵柵欄圍住，劉姓婦人雖有看到在施工，但見到有人車出入，以為仍可和公園相通才會誤進工地。

▲劉婦誤闖工地柵欄。（圖／記者白珈陽翻攝）

劉姓婦人跟警方說，進入工地後，她不慎跌入坑洞，費了一番功夫才爬起，因工程人員下班時完全未察覺有人誤闖，把鐵門關妥上鎖之後就離開，她繞了一圈發現自己被關在工地，身邊沒有手機能夠對外求援，當時天色轉暗，晚餐時段也少有前來散步的民眾，她呼叫了好一陣子，才有1名熱心的騎士現身前來搭救。

員警發現工地並無其他出入口，便先安撫劉婦情緒，準備設法聯繫廠商前來協助開門，此時先前的熱心騎士折返，告知看到工程人員正在另一頭巡視工地，便帶著員警找到廠商，順利打開鐵門協助婦人脫困。

劉婦撫著胸口心有餘悸地說，她平時心臟不好需要服藥控制，這次實在是嚇得不輕，員警見阿嬤驚魂未定，暖心陪伴她返回家中，此時她也逐漸平復心情，回想剛剛受困2小時的經過，慶幸自己遇上熱心的騎士和員警化險為夷。

▲劉婦感謝警方協助。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方提醒，隨著年齡增長，認知及反應能力降低是身體機能老化的正常現象，提醒長輩們外出儘量穿戴顏色鮮明的衣物，穿越馬路時務必行走斑馬線，同時也要眼觀四面、耳聽八方，避免意外。而民眾若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。