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228連假反詐騙不停歇！警分局深入淡水老街宣講　與民眾同樂

▲▼淡水警分局到淡水老街宣導反詐騙。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲淡水警分局到淡水老街宣導反詐騙。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

有鑒於詐騙犯罪已成為全民之惡，淡水警分局為提升民眾「識詐」、「阻詐」能量，趁228連假期間，到淡水老街與民眾互動，同時透過臉書粉絲團「淡水警好讚」直播，以多元管道的反詐騙宣導，提高民眾防詐意識，避免落入詐團話術上當受騙。

淡水警分局27日到淡水老街、金色水岸，以「打詐淡水隊」面對面與民眾互動，分局長陳保緒向來往遊客關心，詢問有沒有接到詐騙電話，有印度籍遊客回應，自身從事貿易生意，常接到詐騙電話要騙我錢，但都直接掛掉不理會；而重陽國小籃球隊長陳小弟弟則說，不會去買500元的名牌球鞋，因為有可能是仿冒或是詐騙的。

員警與新北市議員顧問張連榮、民安里長鄭英和、長庚里長陳崇煌等人，沿途以大聲公對遊客宣講「詐騙集團慣用詐騙手法及話術」、「接到詐騙電話應處方式」等等，「打詐淡水隊」還與可愛的警察大頭娃娃於渡船頭捷運站廣場進行快閃宣導，吸引大、小朋友爭先拍照，活動並穿插有獎徵答，活動全程更以臉書直播與網友同樂。

淡水警分局表示，詐騙集團的手法不斷的推陳出新，只有透過不斷地宣導才能有效遏止詐騙的發生，警方除將宣導理念透過電台、電視台及社群媒體推播外，也走進集合式社區大樓，與住戶面對面進行治安座談會，將現行警政策略的識詐、阻詐觀念向下扎根。

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