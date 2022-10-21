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農委會攔阻詐騙逾8千萬元！較去年成長1.8倍「彰化與新北最多」

▲▼高雄婦人加入LINE飆股群組，以為可以獲利760萬元，在員警苦勸之下保住114萬元血本。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼農委會今年成功攔截詐騙金額超過8千萬，誘騙民眾加入投資群組就是詐騙類型之一。（圖／記者許宥孺翻攝，照片與本新聞無關）

記者許敏溶／台北報導

詐騙無所不在！行政院農委會金融局配合政府單位全力遏阻詐騙案件，從今年1至8月份，成功攔阻158件詐騙案件，詐騙金額達8033萬元，較去年同期成長184％，攔阻案件數以彰化縣及新北市較多，金額則以台中市1696萬元居冠，單筆攔阻最高金額為屏東縣竹田鄉農會500萬元，其中有一名農民欲改建農用倉庫，差一點就依照對方指示匯款。

農委會表示，農業金融局為提升民眾反詐騙意識，配合內政部警政署等單位，全力遏阻詐騙案件，要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，對於臨櫃客戶疑似遭詐騙情形時應主動關懷，必要時通報管區警員到場協助處理，從今年1至8月份，成功攔阻詐騙金額達8033萬元，較去年同期成長184％。

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根據內政部警政署統計，今年1至8月計，共有95家農漁會信用部，經由通報成功攔阻158件詐騙案件，攔阻金額8033萬元，若以縣市別統計，攔阻案件數以彰化縣及新北市較多，金額則以台中市1696萬元居冠，其次為彰化縣1379萬元、新北市1227萬元排名第三，攔阻總金額達百萬元以上者計24家，單筆攔阻最高金額為屏東縣竹田鄉農會500萬元。

而今年1到8月成功攔阻案例中，狀況各有不同，農委會表示，一名農民欲改建農用倉庫，在臉書上貼文尋求廠商，竟收到自稱承包商的陌生訊息，稱提早匯款可省工程款，農民不疑有他，依照指示至農會匯款作為農用倉庫的預支工程款，經櫃員詢問後察覺有異後制止。

此外，農委會表示，還有櫃員發現民眾神情慌張填寫匯款單，並表示接獲自稱其侄子的LINE通話來電，聲稱因積欠貸款急需周轉；還有許多客戶表示加入投資群組，或在通訊軟體認識網友，假借交友名義不斷鼓吹其投資，都是詐騙集團慣用的投資詐騙圈套，經農會人員執行關懷提問後，深覺可疑，主動報請轄區員警到場協助，經員警與櫃員耐心分析及解說，成功攔阻詐騙。

農委會也再次提醒農漁民，歹徒利用人性弱點，詐騙手法日新月異，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明等情形，即為假投資真詐財警訊，民眾除提高警覺外，並應小心求證，千萬不要貿然匯款。
 

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