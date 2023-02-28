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蔡天鳳前大伯「奢靡生活」曝！喝名酒開遊艇出海　港人灌爆他IG

▲▼蔡天鳳遭到前夫一家分屍。（圖／翻攝IG）

▲蔡天鳳遭到前夫一家分屍，前大伯IG被灌爆。（圖／翻攝IG）

記者柯振中／綜合報導

香港名媛蔡天鳳遭前夫鄺港智一家分屍，至今殘肢仍未全部找齊，前夫一家泯滅人性的行為震驚華人社會。對此，也有網友搜出蔡天鳳前大伯的IG，當中有許多照片能夠顯示死者與前大伯關係親密，甚至還以兄妹互稱，如今蔡天鳳慘遭毒手，也有許多人氣得灌爆前大伯IG。

蔡天鳳遭到分屍，前夫一家5人被捕後，態度相當不配合，現在死者的軀幹、手部仍未尋獲，調查陷入困難當中。據了解，雖然蔡天鳳已與前夫離婚，且也有了新的家庭，但仍與前夫一家關係密切，甚至還承諾「照顧你一生一世」，不但買了豪宅讓前夫一家居住，還聘雇前大伯Anthony擔任私人司機。

▲▼蔡天鳳遭到前夫一家分屍。（圖／翻攝IG）

▲▼前大伯時常分享名車、名酒及大餐的照片，顯見生活相當奢靡。（圖／翻攝IG）

▲▼蔡天鳳遭到前夫一家分屍。（圖／翻攝IG）

案件引起華人社會震驚，Anthony的IG也被網友翻找出來。從過往的照片可以看見，Anthony與死者的關係密切，2人有許多親密合照，雙方更是以「兄妹」互稱，可以想見感情相當不錯。

此外，前夫一家人家境普通，Anthony的IG上卻充滿了許多炫富照片，無論是搭乘遊艇出遊、出入高級餐廳，或是開名車、喝名貴酒類等，看起來十分奢靡，也因此讓人感到好奇，金錢來源究竟是哪裡。目前案件仍在調查當中，仍有諸多疑點等待警方釐清。

▼蔡天鳳前大伯的IG貼文充滿了各種美食、名酒及出遊、豪車的照片，塑造出成功人士的形象。（圖／翻攝IG）

▲▼蔡天鳳遭到前夫一家分屍。（圖／翻攝IG）

不少網友對於前夫一家感到憤怒，於是在前大伯的IG貼文當中痛罵，「做男人做到像你這樣，真是感到羞恥」、「入獄記得打卡PO上來」、「司機車扮自己車」、「食衣住行全包，最後還把Abby生屠人頭煲湯，你是禽獸、屠夫」、「看到你就想吐，垃圾」、「死了沒有？兄弟。」

 

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