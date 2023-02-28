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大陸 大陸焦點 特派現場

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意：命運需承受得住

▲蔡天鳳。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

▲蔡天鳳慘遭分屍殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭鄺姓前夫一家共謀殺害，狠心分屍烹煮。對此，大陸一名有11萬人追蹤的命理師「陳家命理」從蔡天鳳的面相看出眼睛露神，且因名字取得太大而不利，「很多名字帶天的，如命運承受不住，很多也容易不利」。

「陳家命理」表示，她這幾天關注蔡天鳳的命案，看到一個善良的女生遭遇如此悲慘的結局，「願逝者安息，壞人也自會得到懲罰」。

▼陳家命理分析，名中有「天」需要命運能夠承受，否則對自己不利。（圖／翻攝微博）

▲▼蔡天鳳遭碎屍烹煮　命理師點「名中有1字」要注意：命運需承受得住。（圖／翻攝微博）

▼「陳家命理」認為蔡天鳳前夫一家的面相不善。（圖／翻攝自蔡天鳳IG、臉書）

▲▼蔡天鳳遭碎屍烹煮　命理師點「名中有1字」要注意：命運需承受得住。（圖／翻攝微博）

她說，命運本身存在全息論，從面相來看，蔡天鳳鼻子過於尖削，看起來像憋氣的樣子，人生會有明顯的起伏，且眼神弱而露神，種種跡象透露面相稍弱，但名字中有「天」太大，「很多名字帶天的，如命運承受不住，很多也容易不利」。

此外，「陳家命理」也根據面向分析鄺姓前夫表示，鄺男的耳朵小、位置低，屬於自私自利及容易衝動、情緒不穩的面向，「看蔡天鳳前夫一家，面相個個非善類，一個諾大的火坑，蔡還是糊里糊塗地跳了進去，最後被傷得粉身碎骨」。

▼蔡天鳳、鄺姓前夫。（圖／翻攝自蔡天鳳IG、臉書）

▲蔡天鳳被殺。（圖／翻攝自蔡天鳳IG、臉書）

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