發票交出來！速食店「憑指定發票爽吃半價套餐」　1門市限定

▲必勝客Pizza Hut EXPRESS祭出最新限時半價優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

發票通通交出來！人氣比薩品牌「必勝客」於板橋車站打造首間「Pizza Hut EXPRESS」，主打「單片比薩」、「3分鐘快取」搶攻上班族市場，累積不小人氣。這次驚喜祭出超狂限時優惠，即日起至3月13日前只要「憑指定發票享個人套餐第2套5折」，快揪同事、同學、朋友一起吃。

▲只要於門市出示發票即享優惠。

必勝客EXPRESS板橋車站店推出最新限定優惠，即日起至3月13日爽吃「個人套餐第2套下殺5折」，只要拿著於板橋車站環球購物中心任何店家消費發票即可享有優惠，且Hot燒套餐、XL套餐通通適用，提醒優惠僅限該店的午晚餐個人套餐、不含早餐，第2套5折則以價高者計費。

▲麥當勞至3月14日前有玉兔迎春優惠券等吃。

另，麥當勞至3月14日前也有超殺「玉兔迎春優惠券」，一共祭出9大系列網羅47種超殺優惠組合，其中，必搶4塊麥克雞塊、大薯、冰炫風「加1元多吃1件」，以及可樂、蜂蜜奶茶、經典那堤等品項「買1送1」，加碼還推「買咖啡免費送」超殺好康，包括小薯、蛋捲冰淇淋直接免費吃；除外還有「超爽大餐」、「雙人共享餐」、「滿福雙人早餐」、「大麥克雙享餐」、「歡樂送訂餐限定」及「早餐套餐免費升級咖啡」等限定優惠。