嘉義市1／1至10／31辦理戒菸活動　贏健康賺獎金

▲嘉義市衛生局戒菸宣導。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

《菸害防制法》修正通過，目前正由行政院訂定施行日期，正式納管加熱菸及載具、禁止電子煙，並將禁菸年齡提高到20歲以上。嘉義市政府衛生局為讓民眾遠離菸害，鼓勵更多吸菸者戒菸並至合約院所接受戒菸服務，特辦理「戒菸成功WIN 贏健康賺獎金活動」，凡參加「轉介免費戒菸專線、3 個月戒菸成功、6 個月戒菸成功」之其中一項均可參加抽獎，以增強癮君子戒菸決心並獎勵戒菸成功者，贏健康也能賺獎金。

「戒菸成功WIN 贏健康賺獎金活動」結合嘉義市62 家戒菸治療特約院所共同辦理，自112年1月1日起至112年10月31日前至二代戒菸服務合約院所完成以下戒菸方案，就有機會參加抽獎，合約院所名單請至嘉義市政府衛生局網站查詢：

1. 轉介免費戒菸專線 (0800-63-63-63) 並實際接受服務者，就有機會抽中200 元等值商品禮劵，共計50名。

2. 戒菸滿 3 個月由戒菸治療特約院所追蹤戒菸成功，就有機會抽中 2,000 元等值商品禮劵，共計 25名。

3. 戒菸 3 個月成功者持續戒菸至 6 個月者，由戒菸治療特約院所追蹤戒菸成功，可再獲得 1 次抽獎資格 5,000 元等值商品禮劵，共計 10名。

衛生局提醒，參加 3 個月及 6 個月戒菸成功得獎者，須配合衛生局指定時間接受一氧化碳檢測，檢測值需低於 6ppm，若高於 6ppm 則取消中獎資格，若無法配合者將視同放棄領獎資格，詳細活動訊息，請見嘉義市政府衛生局網站及嘉市A健康臉書。

世界衛生組織(WHO)已提出警告：「沒有證據證明電子煙可以幫助戒菸」，吸菸及二手菸更是造成心血管疾病及癌症的重要危險因子，吸菸者的壽命也較不吸菸者平均減少15年，但只要戒菸就可以降低風險。若有專業醫事人員的幫助，成功率就可大幅提升4至6倍，可達到20%~30%。想要戒菸的民眾可至本市提供門診戒菸的戒菸治療特約院所62家，由專業戒菸團隊協助您量身打造個人戒菸計畫，全程關懷增強戒菸動機及意志力，讓您戒菸事半功倍更容易，協助您找回自己的健康人生。