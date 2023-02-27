　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市1／1至10／31辦理戒菸活動　贏健康賺獎金

▲▼ 嘉義市衛生局戒菸宣導。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市衛生局戒菸宣導。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

《菸害防制法》修正通過，目前正由行政院訂定施行日期，正式納管加熱菸及載具、禁止電子煙，並將禁菸年齡提高到20歲以上。嘉義市政府衛生局為讓民眾遠離菸害，鼓勵更多吸菸者戒菸並至合約院所接受戒菸服務，特辦理「戒菸成功WIN 贏健康賺獎金活動」，凡參加「轉介免費戒菸專線、3 個月戒菸成功、6 個月戒菸成功」之其中一項均可參加抽獎，以增強癮君子戒菸決心並獎勵戒菸成功者，贏健康也能賺獎金。

「戒菸成功WIN 贏健康賺獎金活動」結合嘉義市62 家戒菸治療特約院所共同辦理，自112年1月1日起至112年10月31日前至二代戒菸服務合約院所完成以下戒菸方案，就有機會參加抽獎，合約院所名單請至嘉義市政府衛生局網站查詢：
1. 轉介免費戒菸專線 (0800-63-63-63) 並實際接受服務者，就有機會抽中200 元等值商品禮劵，共計50名。
2. 戒菸滿 3 個月由戒菸治療特約院所追蹤戒菸成功，就有機會抽中 2,000 元等值商品禮劵，共計 25名。
3. 戒菸 3 個月成功者持續戒菸至 6 個月者，由戒菸治療特約院所追蹤戒菸成功，可再獲得 1 次抽獎資格 5,000 元等值商品禮劵，共計 10名。

衛生局提醒，參加 3 個月及 6 個月戒菸成功得獎者，須配合衛生局指定時間接受一氧化碳檢測，檢測值需低於 6ppm，若高於 6ppm 則取消中獎資格，若無法配合者將視同放棄領獎資格，詳細活動訊息，請見嘉義市政府衛生局網站及嘉市A健康臉書。

世界衛生組織(WHO)已提出警告：「沒有證據證明電子煙可以幫助戒菸」，吸菸及二手菸更是造成心血管疾病及癌症的重要危險因子，吸菸者的壽命也較不吸菸者平均減少15年，但只要戒菸就可以降低風險。若有專業醫事人員的幫助，成功率就可大幅提升4至6倍，可達到20%~30%。想要戒菸的民眾可至本市提供門診戒菸的戒菸治療特約院所62家，由專業戒菸團隊協助您量身打造個人戒菸計畫，全程關懷增強戒菸動機及意志力，讓您戒菸事半功倍更容易，協助您找回自己的健康人生。

ET快訊
連假飛長灘島！　一家人到機場「4天旅程全毀」
Apple怨「醫院空床不能躺」　醫師揭病床真實面：寧可躺地上
快訊／台61線連環車禍！1車被鏟起　傷亡不明
快訊／孔祥志逃亡108天落網！　收押禁見
北捷出現神秘燈號！貼心用途曝　台北人驚：現在才知道
快訊／台9線嚴重車禍！2車撞成廢鐵　4人重傷
快訊／美軍機穿越台灣海峽！　路徑曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義知名啤酒鴨攜手嘉大食品科學系　開發銀髮友善豬腳湯　

嘉義縣重要民俗類文化資產　百年白杞寮佛祖觀光文化季起跑

嘉榮打造溫馨急診室　護理社工團隊連結資援助弱勢度難關

麥寮首間公設民營托嬰中心　營造孩子快樂成長

做好體重及血壓管理避免三高　有效降低主動脈剝離威脅

「導遊換你當」　雲林斗南、虎尾鎮形象商圈發展協會獲金銀大獎

嘉義市1／1至10／31辦理戒菸活動　贏健康賺獎金

雲林推動減碳生活行動年　邀國際學者共談「氣候變遷減緩與調適」

嘉義市12月銷售額突破500億　營利事業銷售額連4年創新高

2023大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會　3／4港坪體育場登場

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

王淨認愛曹佑寧「滿面春風」登場　許光漢笑：去日本再推薦我

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

行糾遇囂張阿伯狂飆罵　還2度被踢！司機怒反擊

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

嘉義知名啤酒鴨攜手嘉大食品科學系　開發銀髮友善豬腳湯　

嘉義縣重要民俗類文化資產　百年白杞寮佛祖觀光文化季起跑

嘉榮打造溫馨急診室　護理社工團隊連結資援助弱勢度難關

麥寮首間公設民營托嬰中心　營造孩子快樂成長

做好體重及血壓管理避免三高　有效降低主動脈剝離威脅

「導遊換你當」　雲林斗南、虎尾鎮形象商圈發展協會獲金銀大獎

嘉義市1／1至10／31辦理戒菸活動　贏健康賺獎金

雲林推動減碳生活行動年　邀國際學者共談「氣候變遷減緩與調適」

嘉義市12月銷售額突破500億　營利事業銷售額連4年創新高

2023大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會　3／4港坪體育場登場

《角頭》凌晨拍攝被檢舉擾鄰！唐振剛道歉曝背後過程：心疼工作人員

美P-8A軍機穿越台海　解放軍東部戰區：一切盡在掌握

佯稱買手機「拿給朋友鑑定」　高雄男亮「槍」嚇店家趁機開溜

「小熊軟糖夜燈」擺家中超療癒！夜晚圍圈圈舉行邪教儀式萌翻

台中人下午茶新歡！30元稻草芋頭大顆厚實又綿密　炸芋條酥脆香甜

林明溱無法處理垃圾扯林佳龍　卓冠廷舉數據打臉

帶3母貓和男友同居　女主人嘆「都黏在他身上」：考慮養一隻公的

iPhone 15 Pro將獨家搭載Sony雷射感測技術　耗電更少但拍照效能更高

30歲男嚴重蛀牙「還長膿包」　自爆「1習慣提神」醫聽完直搖頭

天橋淪炮房！男女光天化日上演活春宮　「觀音坐蓮」大玩激情3P

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

地方熱門新聞

13車接龍併排！BMW三排臨停接小孩

士兵賣槍被抓　海軍清查：已汰除

萬金杜鵑「移動花聚落」開展　新北踩點好禮放送

永康警連假執法再抄含笑半步癲

228連假首日賞花遊湖景區現人潮

南警3小時緝獲861公克大量毒品

台南鹽水下寮雞舍火警

台東最新必逛！「閃閃PARK」今開幕

台南永康公園遊戲場工程發現網寮遺址停工

嘉義市放寬住警器申請資格

霧峰菇農「由油改氣」竟見歧異　立委議員合作助進級

嘉義縣獎勵團客旅遊　最夯景點曾文水庫遊湖

台南安南區大安街發生住宅火警

嘉義縣金牌農村參訪

更多熱門

相關新聞

妻送墓碑蛋糕勸夫戒菸　他10天後真的死了

妻送墓碑蛋糕勸夫戒菸　他10天後真的死了

馬來西亞一名婦女為了鼓勵丈夫戒菸，在訂製生日蛋糕時，特別放上了墳墓造型做裝飾，沒想到丈夫卻在10天後驟逝，留下她與腹中女兒，讓她對當時的玩笑後悔不已，並在TikTok懺悔，「誰讓妳把墳墓放在蛋糕上，這次他真的在墓地裡了。」

許下心願戒菸成功率增兩倍！

許下心願戒菸成功率增兩倍！

冬天腳冰恐是阻塞了！醫示警：嚴重截肢

冬天腳冰恐是阻塞了！醫示警：嚴重截肢

「不健康→健康」大腸癌風險降23%　戒2習慣可預防

「不健康→健康」大腸癌風險降23%　戒2習慣可預防

他抽完菸「隨手1舉動」竟釀「滅門慘案」

他抽完菸「隨手1舉動」竟釀「滅門慘案」

關鍵字：

戒菸

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

福特「新國民7人座休旅」現身

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

Apple「謝謝醫院主動聯繫道歉」又惹議

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

北一女學生嗆畢旅「不值6450元」　業者：吃好住好已是流血價

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

蔡天鳳雙手軀幹仍失蹤　警逮5人：全都不合作

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

姓名這7字中1字吃Buffet午茶享8折

林襄賣瘦身產品觸法！　衛生局人員揪違規最高罰金恐400萬

林襄違規賣瘦身產品！最重可罰400萬

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面