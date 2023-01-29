對不起不是故意！妻送「墓碑蛋糕」勸夫戒菸　他10天後真的死了

▲大馬一名人妻為了鼓勵丈夫戒菸，便送他一個裝飾成墳墓的生日蛋糕，沒想到丈夫真的在10天後去世。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名婦女為了鼓勵丈夫戒菸，在訂製生日蛋糕時，特別放上了墳墓造型做裝飾，沒想到丈夫卻在10天後驟逝，留下她與腹中女兒，讓她對當時的玩笑後悔不已，並在TikTok懺悔，「誰讓妳把墳墓放在蛋糕上，這次他真的在墓地裡了。」

綜合當地媒體報導，女子在2022年1月3日為丈夫慶生時，特別訂製了一個以香菸和墳墓為造型的生日蛋糕，希望能激勵丈夫成功戒菸，不料丈夫卻在5日後突然發高燒，並在1月8日陷入昏迷。5天後，不敵病魔的丈夫撒手人寰，給了懷著2個月身孕，卻驟然失去丈夫的妻子沉重一擊。

女子去年12月在TikTok影片中懺悔，表示她對自己無心的玩笑竟然成真感到愧疚不已，並打上了「老公請原諒我，我只是希望你能戒菸」、「誰讓妳把墳墓放在蛋糕上，這次他真的在墓地裡了」等字句，表達她深深的自責。

女子也在影片中分享在丈夫去世後出生的女兒的照片，可惜丈夫卻無緣見到他們的愛情結晶。她指出，由於自己患有卵巢囊腫問題，因此夫妻2人嘗試了很多次才成功懷孕，「丈夫離世前曾多次叮嚀，要我記得回去產檢，同時還交代了許多重要事項，彷彿他早已知道自己時日無多」，讓女子感到更加慚愧。