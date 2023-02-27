尾隨外籍短裙女教師　色保全趁她騎YouBike掀裙摸臀

記者張君豪／台北報導

台北市一名外籍女老師（30歲）在2022年11月26日清晨5時40分左右，騎乘YouBike打算從大安區返家，卻遭到一名汪姓男子（30歲）尾隨，對方見女老師跨上YouBike時，突然衝上前用手掀開她裙子後觸摸她臀部；外籍女教師憤而報警求助，警方事後約談涉嫌襲臀噁男到案，男子辯稱因看到女老師穿短裙一時忍耐不住才會出手襲臀，汪男事後遭警方依觸犯《性騷擾防治法》函送法辦。

▲女教師當時要去騎YouBike卻遭男保全尾隨襲臀。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

這起襲臀案發生在凌晨5時許，當時街上人車稀少，該名外籍女教師在忠孝東路3段221號前，正準備騎上YouBike時正打算騎腳踏車離去，卻遭汪男從身後掀裙摸臀，事後汪男立刻狂奔逃離現場；警方調閱監視器後，發現身穿白襯衫的汪男早已尾隨女教師多時，經擴大調閱監視器，循線約談住新北市三重區，自稱擔任保全員的汪男到案說明。

汪嫌到案後，警方出示監視器截圖，汪只好坦承犯案，警訊後將他依觸犯《行騷擾防治法》25條第一項移送台北地檢署複訊，檢察官調查後認定汪男涉案事實明確，向法院聲請簡易判決。

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