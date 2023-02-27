黃德清才獲恩恩案不起訴！2天後遭爆婚外情下台　恩恩爸回應了

▲恩恩爸對黃德清一事發文表示「生命的珍貴和長官的前途相比，顯然是後者為重！沒有是非的社會」。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

記者劉人豪／台北報導

新北市男童「恩恩」2022年4月染疫病逝，檢調針對「恩恩案」進行調查，24日偵查終結，新北市長侯友宜、消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋等人不起訴處分，沒想到才過2天，黃德清就遭爆婚外情請辭下台。對此，恩恩爸批評，「沒有是非的社會」，認為孩子的生命和長官的前途相比，顯然是後者為重。

與黃德清交往6年、不願具名的A女踢爆，黃德清不甘情變分手，化身成恐怖情人騷擾，昨(26日)經周刊報導後引起軒然大波，黃德清也因此丟官。如今A女再爆會踢爆黃德清的「關鍵原因」，就是發現黃德清還有另外一段長達17年的婚外情，自己意外從小三淪落成小四，才會憤而斬斷這段孽緣，決心揮別渣男。

▲消防局長黃德清遭爆婚外情請辭下台。（圖／記者陳以昇攝）

新北市長侯友宜26日上午前往南投為立委補選候選人林明溱站台受訪時表示，黃已經辭職，新北市消防安全工作會繼續努力，會繼續守護新北市民的安全。

恩恩爸日前才對新北市長侯友宜、消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋等人因犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分一事於臉書發文，「我還沒有提告任何刑事訴訟，我的奮戰才要開始」，沒想到才隔2天黃德清因為婚外情案意外下台，他再度發文表示，「生命的珍貴和長官的前途相比，顯然是後者為重！沒有是非的社會」。