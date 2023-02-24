　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北女分手2個月傳「電子蛋糕」給前男友祝福！他看1句話瘋狂報復

▲在牢裡應該是聽不到別人唱得生日快樂歌了。（圖／達志影像）

▲小美傳電子蛋糕祝前男友生日快樂，卻因透露交新男友而遭到騷擾。（示意圖／達志影像）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名證券公司的女行員小美（化名）傳祝賀生日的電子賀卡給郭姓前男友。沒想到，郭男看到文中提及小美交新男友後立刻崩潰，瘋狂地傳訊、寄信及傳真到小美公司騷擾。對此，台北地院依犯散布文字誹謗罪，判處郭男拘役50日，可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，小美跟郭男原是男女朋友關係，兩人於2022年4月協議分手。小美分手後仍記得郭男生日，因此於同年6月透過通訊軟體寄送電子蛋糕祝福，並通知對方她已交了新男友。然而，郭男得知後立刻心態炸裂，從6月下旬開始傳訊息騷擾，小美也怕得不敢回應。

郭男從2022年6月29日至同年8月3日止，持續、反覆傳訊騷擾小美，「妳的吃相比XX女還難看，有機會我會讓妳男朋友看看妳淫蕩的樣子」、「妳家、公司我知道！希望可以聊一下，不要這樣的冷淡」、「我不是很喜歡對空氣說話，我們趕緊把事情處理完，不要再有任何聯絡…不然我不確定我會做出什麼！」、「為什麼傳訊息打給妳都不回…那我直接找妳男朋友談」、「真的很想找人去打妳們兩個人」等。

眼見小美不回訊息，郭男直接以「女友出軌」為主旨，傳訊到小美公司說，「你好，我是XX部門小美的男朋友，她目前背著我跟一位男同事出軌…我相信不會讓這樣的有悖道德的事件蔓延，希望貴公司審慎查之」、「所以貴公司默認這樣的情事髮（發）生…允許X小姐在公司劈腿男同事，並同時在外頭跟有婦之夫交往…」等，最後更傳真到小美辦公室示愛，「我知道妳不喜歡太高調，但我想利用這次七夕情人節…向妳說，我真的很愛妳。雖然經歷這麼多風風雨雨，我不會去計較那些…我會更加倍去愛妳、疼妳。永遠愛妳！」，讓小美崩潰提告。

台北地院認為，郭男分手後得知小美另有交往對象而心生不滿，竟無視小美的意願反覆跟蹤騷擾、誹謗及恐嚇，造成小美心理壓力，所為誠屬不該，但郭男開庭時起立跟小美道歉，雖未賠償損失並達成和解，但考量經濟等情況，依犯散布文字誹謗罪，判處郭男拘役50日，可易科罰金，全案可上訴。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
王心凌開直播　曝光2喜訊
快訊／周迅驚爆秘婚「23年摯友男星」
日本超噁溫泉旅館「含菌量超標3700倍」　1年只換2次水
台北女分手傳「電子蛋糕」給前男友祝福！他看1句話瘋狂報復
日AV女優來台開心PO「便當照」　台灣網友一見菜色皺眉
傳統市場雞蛋要用搶的？　雞農曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北女分手2個月傳「電子蛋糕」給前男友祝福！他看1句話瘋狂報復

偷拍女法官電腦私密照檢舉婚外情　桃園男法官被判賠40萬

北市醉男「拍車窗攔公車」　司機不爽爆口角...他反被過肩摔

BMW違停人行道還掛上「新北市議員助理證」　警分局及議會回應了

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

快訊／宜蘭台7甲線落石擊中轎車　女乘客額頭撕裂傷意識模糊

法界指黨產條例最大問題在於「推定不法」

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

台北女分手2個月傳「電子蛋糕」給前男友祝福！他看1句話瘋狂報復

偷拍女法官電腦私密照檢舉婚外情　桃園男法官被判賠40萬

北市醉男「拍車窗攔公車」　司機不爽爆口角...他反被過肩摔

BMW違停人行道還掛上「新北市議員助理證」　警分局及議會回應了

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

快訊／宜蘭台7甲線落石擊中轎車　女乘客額頭撕裂傷意識模糊

法界指黨產條例最大問題在於「推定不法」

雲林慶祝馬鈴薯節　預計3千人同行「2023馬鈴薯成名之路」

寇乃馨被黃國倫一句話「刺到重傷」！　至今難釋懷：這罪名我擔不起

心血管指數超標恐是「牙周病」惹禍！　醫分析兩大發炎原因

王心凌出道20年...終於鬆口：現在很幸福　直播曝光喜訊了

9026脫班爆民怨！交部次長率隊督軍　加開5班次「無久候情況」　

周迅恢單3年…爆秘婚「23年摯友男星」！網一面倒挺：超級合拍

《體能之巔》小隻馬選手「認了霸凌」道歉：那時不懂事！　稱不曾施暴勒索

快訊／侯友宜等3人獲不起訴　恩恩爸回應了：我的奮戰才要開始

「國民媳婦」被傳怪病想退演藝圈　海清經紀方親曝本人現況

日本超噁溫泉旅館「含菌量超標3700倍」　1年只換2次水

吸貓從小培養！萌妹偷聞貓屁屁 握拳「跺腳跳舞」網：真的會上癮

社會熱門新聞

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

洗腎男自拔管路！大出血亡　護理師沒注意到GG了

即／「恩恩案」侯友宜等3人獲不起訴

渡假村CEO嫖妓搞外遇！妻見「壯陽藥+保險套」崩潰

即／林口騎士擦撞停等公車…遭後方砂石車輾過慘死

丁特控遊戲橘子「不要臉」　求償2070萬

女警脫口罩太美網友求加LINE　局長真給了

弱女慘遭電擊爆打性侵！5男女下場曝

即／武陵賞櫻火燒車！9人座廂型車陷火海

陽明醫哥偷吃小三「神似AV女優」　判決出爐

陸軍上校當共諜　穿軍服宣誓下場曝

隋棠遭控噪音擾鄰　調解不成將開庭審理

即／調解庭結束！小甜甜撤告傷害　宋晉賢曝離婚進度

性侵殺害「新店少女」重案　狠男逞慾放血棄屍

更多熱門

相關新聞

公車司機與阿伯對嗆　靠站下車當街開打

公車司機與阿伯對嗆　靠站下車當街開打

昨(23日)6時35分許，發生台北客運司機以及乘客，在劍南路公車站前打架事件，目擊者提供影片並向《ETtoday新聞雲》指出，疑因司機司機停車停太急，一名阿伯不滿敲車門後上車與司機對嗆，雙方在車輛行進間持續互罵，最後雙方下車在路旁打架引發圍觀。

送貨員才停車...怪賊大喊「借騎一下」秒騎走

送貨員才停車...怪賊大喊「借騎一下」秒騎走

舊城歲月淬鍊宜居新住所！「躍大直」凌空地標享生活況味

舊城歲月淬鍊宜居新住所！「躍大直」凌空地標享生活況味

台灣友之會長訪自來水博物館　見證水道百年發展史

台灣友之會長訪自來水博物館　見證水道百年發展史

到男友家住被吼「穿衣服出去」　她哭：我好像妓女

到男友家住被吼「穿衣服出去」　她哭：我好像妓女

關鍵字：

分手恐怖情人電子蛋糕台北

讀者迴響

熱門新聞

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

獨／張立昂胸悶就醫「肺塌陷」緊急插管手術

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面