台北女分手2個月傳「電子蛋糕」給前男友祝福！他看1句話瘋狂報復

▲小美傳電子蛋糕祝前男友生日快樂，卻因透露交新男友而遭到騷擾。（示意圖／達志影像）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名證券公司的女行員小美（化名）傳祝賀生日的電子賀卡給郭姓前男友。沒想到，郭男看到文中提及小美交新男友後立刻崩潰，瘋狂地傳訊、寄信及傳真到小美公司騷擾。對此，台北地院依犯散布文字誹謗罪，判處郭男拘役50日，可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，小美跟郭男原是男女朋友關係，兩人於2022年4月協議分手。小美分手後仍記得郭男生日，因此於同年6月透過通訊軟體寄送電子蛋糕祝福，並通知對方她已交了新男友。然而，郭男得知後立刻心態炸裂，從6月下旬開始傳訊息騷擾，小美也怕得不敢回應。

郭男從2022年6月29日至同年8月3日止，持續、反覆傳訊騷擾小美，「妳的吃相比XX女還難看，有機會我會讓妳男朋友看看妳淫蕩的樣子」、「妳家、公司我知道！希望可以聊一下，不要這樣的冷淡」、「我不是很喜歡對空氣說話，我們趕緊把事情處理完，不要再有任何聯絡…不然我不確定我會做出什麼！」、「為什麼傳訊息打給妳都不回…那我直接找妳男朋友談」、「真的很想找人去打妳們兩個人」等。

眼見小美不回訊息，郭男直接以「女友出軌」為主旨，傳訊到小美公司說，「你好，我是XX部門小美的男朋友，她目前背著我跟一位男同事出軌…我相信不會讓這樣的有悖道德的事件蔓延，希望貴公司審慎查之」、「所以貴公司默認這樣的情事髮（發）生…允許X小姐在公司劈腿男同事，並同時在外頭跟有婦之夫交往…」等，最後更傳真到小美辦公室示愛，「我知道妳不喜歡太高調，但我想利用這次七夕情人節…向妳說，我真的很愛妳。雖然經歷這麼多風風雨雨，我不會去計較那些…我會更加倍去愛妳、疼妳。永遠愛妳！」，讓小美崩潰提告。

台北地院認為，郭男分手後得知小美另有交往對象而心生不滿，竟無視小美的意願反覆跟蹤騷擾、誹謗及恐嚇，造成小美心理壓力，所為誠屬不該，但郭男開庭時起立跟小美道歉，雖未賠償損失並達成和解，但考量經濟等情況，依犯散布文字誹謗罪，判處郭男拘役50日，可易科罰金，全案可上訴。