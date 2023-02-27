鄰居揭蔡天鳳前公公反常行為！　凶案當晚「無動靜」：應早點報警

▲蔡天鳳前夫一家人謀財害命。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）分屍案，陸媒前進案發現場訪問多位村民，其中一人提到案發當晚並不像媒體所說的有任何爭吵聲或異狀，基本上毫無動靜，唯獨蔡天鳳前公公最近2周天天都開車來，卻搞不清楚在做什麼，見人也不打招呼。

媒體先前報導指出，一名當地女村民講述案發那幾天，蔡天鳳前公公承租的村屋裡半夜都會傳出類似絞肉機運轉的聲音，每次都長達半小時，當時不清楚狀況，如今得知可能是蔡天鳳遭分解的肢體被丟入絞肉機，不禁令人毛骨悚然。

不過《廣州日報》前進到案發地大埔龍尾村訪問當地其他居民，其中一名鄰居就住在案發村屋的後方，與凶案現場只有「一步之遙」。他說案發當晚並不如媒體報導的有激烈爭吵聲，「基本毫無動靜，我們毫無察覺。」其他人補充，「完全聞不到任何血腥味，感覺不到任何異常。」

還有一名鄰居表示，凶案現場是一個空房間，裡面沒有任何家具，過去幾個月都是空置情況，直到前2周才有人住進來。那個人就是蔡天鳳前公公，鄰居說他幾乎天天都開著七人座豪車進到村內，「每次來都停在凶案房間大門前，一停就停很久。」

鄰居覺得可疑，一開始以為是裝修師傅，但對方進到房間後都沒有任何聲音傳出，也沒有運東西進去，有次無意間看見裡頭仍是空蕩蕩的，「他每次進去都馬上關門關窗，總之行為很反常。」

其中一名鄰居多次遇過蔡天鳳前公公，他描述對方經常戴口罩，但未戴眼鏡遮臉，只是不跟人打招呼，也會躲避他人，偶爾從房間出來站在門口抽菸，神情相當冷漠。他經過蔡天鳳前公公身邊時，兩人對視了幾秒，「他沒有任何表情，好像沒有看見你一樣，就是沉默的抽菸。」

村民說蔡天鳳前公公一來到龍尾村，幾乎就引起所有村民注意，但對方只是租客，大家也就沒問什麼，但最近2周反常的行為多少已引起村民注意。還有一人表示，「應該早點報警，也許能救回這個女孩。」