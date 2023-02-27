　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鄰居揭蔡天鳳前公公反常行為！　凶案當晚「無動靜」：應早點報警

▲蔡天鳳疑遭前夫一家殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

▲蔡天鳳前夫一家人謀財害命。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）分屍案，陸媒前進案發現場訪問多位村民，其中一人提到案發當晚並不像媒體所說的有任何爭吵聲或異狀，基本上毫無動靜，唯獨蔡天鳳前公公最近2周天天都開車來，卻搞不清楚在做什麼，見人也不打招呼。

媒體先前報導指出，一名當地女村民講述案發那幾天，蔡天鳳前公公承租的村屋裡半夜都會傳出類似絞肉機運轉的聲音，每次都長達半小時，當時不清楚狀況，如今得知可能是蔡天鳳遭分解的肢體被丟入絞肉機，不禁令人毛骨悚然。

不過《廣州日報》前進到案發地大埔龍尾村訪問當地其他居民，其中一名鄰居就住在案發村屋的後方，與凶案現場只有「一步之遙」。他說案發當晚並不如媒體報導的有激烈爭吵聲，「基本毫無動靜，我們毫無察覺。」其他人補充，「完全聞不到任何血腥味，感覺不到任何異常。」

還有一名鄰居表示，凶案現場是一個空房間，裡面沒有任何家具，過去幾個月都是空置情況，直到前2周才有人住進來。那個人就是蔡天鳳前公公，鄰居說他幾乎天天都開著七人座豪車進到村內，「每次來都停在凶案房間大門前，一停就停很久。」

鄰居覺得可疑，一開始以為是裝修師傅，但對方進到房間後都沒有任何聲音傳出，也沒有運東西進去，有次無意間看見裡頭仍是空蕩蕩的，「他每次進去都馬上關門關窗，總之行為很反常。」

其中一名鄰居多次遇過蔡天鳳前公公，他描述對方經常戴口罩，但未戴眼鏡遮臉，只是不跟人打招呼，也會躲避他人，偶爾從房間出來站在門口抽菸，神情相當冷漠。他經過蔡天鳳前公公身邊時，兩人對視了幾秒，「他沒有任何表情，好像沒有看見你一樣，就是沉默的抽菸。」

村民說蔡天鳳前公公一來到龍尾村，幾乎就引起所有村民注意，但對方只是租客，大家也就沒問什麼，但最近2周反常的行為多少已引起村民注意。還有一人表示，「應該早點報警，也許能救回這個女孩。」

ET快訊
今晨8.2℃！　雨區擴大時間曝
「醫院空床不能躺」挨轟　Apple還原真實狀況
38歲消防員剛新婚！救火遭水箱車輾壓　家屬放棄急救留一口氣回
學生公開畢旅行程嗆「不值6450元」　北一女回應了
台中火車站前機車行深夜大火！延燒12戶　救出2隻倉鼠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蔡天鳳頭腳找到！雙手軀幹仍失蹤　警逮5人：全都不合作

鄰居揭蔡天鳳前公公反常行為！　凶案當晚「無動靜」：應早點報警

24歲女遭丈夫連砍8刀「曝屍5天」　娘家崩潰帶棺材封門：都別回來

產學聯手　助力台胞邁向菁英大道

快訊／蔡天鳳「頭顱有洞」發現致命傷　前公公情婦被拘

快訊／蔡天鳳頭骨、毛髮「已被煮透」！湯鍋內撈出青紅蘿蔔

香港5大恐怖分屍案！23歲女慘遭肢解「Hello Kitty藏頭顱」

人夫刷卡26萬「突病發過世」　妻女拒還欠款銀行開告...判決出爐！

快訊／蔡天鳳頭顱找到了！整顆沉湯鍋裡　警：還算完整

UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理「轉賣狂賺176萬元」

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

快速道路塞滿車！　重機「借過」衝路肩引網怒

行糾遇囂張阿伯狂飆罵　還2度被踢！司機怒反擊

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

王淨認愛曹佑寧「滿面春風」登場　許光漢笑：去日本再推薦我

蔡天鳳頭腳找到！雙手軀幹仍失蹤　警逮5人：全都不合作

鄰居揭蔡天鳳前公公反常行為！　凶案當晚「無動靜」：應早點報警

24歲女遭丈夫連砍8刀「曝屍5天」　娘家崩潰帶棺材封門：都別回來

產學聯手　助力台胞邁向菁英大道

快訊／蔡天鳳「頭顱有洞」發現致命傷　前公公情婦被拘

快訊／蔡天鳳頭骨、毛髮「已被煮透」！湯鍋內撈出青紅蘿蔔

香港5大恐怖分屍案！23歲女慘遭肢解「Hello Kitty藏頭顱」

人夫刷卡26萬「突病發過世」　妻女拒還欠款銀行開告...判決出爐！

快訊／蔡天鳳頭顱找到了！整顆沉湯鍋裡　警：還算完整

UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理「轉賣狂賺176萬元」

影后回歸歌手！李心潔傳再開金口　「4月登大港開唱」成驚喜嘉賓

新莊火辣老闆娘9年前遭「重擊24槌」爆頭亡　嫌：她罵我智障

林襄賣瘦身產品觸法！　衛生局人員揪違規最高罰金恐400萬…經紀人回應

他誤認「日本雞蛋比台灣便宜」想發財　矢板明夫傻眼揭真相

蓬鬆「枕頭包」療癒又時髦　YSL翻蓋帥氣休閒、BV經典編織包變可愛了

買蛋囉！教士開11年107億天價合約　馬查多同意了

沖繩1月旅客倍增但逾九成是國內客　國際線仍因人力問題難增班

唐綺陽運勢／天蠍偏財運佳！水瓶「職場戀情機會高」天秤要主動出擊

靠北「國軍泡泡糖學校」　教官讚聲竟挨告

田慎節沒穿胸罩露「渾圓八字奶」　酸民嗆釣富二代被她洗臉

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

24歲女遭夫砍8刀亡！娘家帶棺材封門

UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

香港恐怖分屍案！她遭肢解「Hello Kitty藏頭」

蔡天鳳雙手軀幹仍失蹤　警逮5人：全都不合作

刷卡26萬過世　妻女拒還欠款挨告

鄰居揭蔡天鳳公公反常行為　凶案當晚無動靜

愛妻遭分屍！富二代夫承諾會照顧她所有子女

她傳「5個字」後男友猝死　法院判賠73萬

產學聯手　助力台胞邁向菁英大道

前夫一家「5漏洞」　港網友：行走六合彩

更多熱門

相關新聞

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殘忍殺害碎屍烹煮，頭部26日被警方於大埔龍尾村某村屋的湯鍋內尋獲。警方表示，死者頭部發現有硬物造成的致命傷，目前案情仍在釐清中。此外，蔡天鳳的65歲前公公情婦也被拘。

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！湯鍋撈出紅蘿蔔、肉末

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！湯鍋撈出紅蘿蔔、肉末

蔡天鳳遭碎屍烹煮　醫勸慎防1類人

蔡天鳳遭碎屍烹煮　醫勸慎防1類人

香港恐怖分屍案！她遭肢解「Hello Kitty藏頭」

香港恐怖分屍案！她遭肢解「Hello Kitty藏頭」

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

關鍵字：

名媛蔡天鳳香港港澳要聞分屍

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

Apple嘆急診室「有空床不能躺」　護理師怒：醫院不是飯店

Apple「醫院空床不能躺」挨轟　男友燒到39度曝病況

冷空氣連發！下周「快速變天」

台中深夜大火延燒12戶！消防員救出2隻倉鼠

快訊／Junior求婚成功！牽手小10歲林萱瑜

女清潔工穿黑絲　苦追帥醫5年慘了

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面