「殼」解塑膠危機！牡蠣殼環保再利用　變身生物可分解餐具

▲水試所將牡蠣殼環保再利用，變身生物可分解餐具。（圖／水試所提供）

記者楊惠琪／台北報導

為推廣農業剩餘資源新用途，農委會水產試驗所把牡蠣殼作為生物可分解材料（如PBS），製成生物可分解餐盒、碗盤等餐具，最多可取代20%的PBS原料，不僅能有效降低製造成本，且可大量去化牡蠣廢殼，也因應未來世界各地課徵塑膠產品稅的發展趨勢，達成環境友善和循環減廢的目標。

水試所指出，傳統的塑膠製品如 PS、PP、PE、PVC等，經使用後大部分進入垃圾場或散落周遭環境中，流入海洋中，因其無法分解，易造成海洋汙染與塑膠微粒（粒徑小於5 mm 的塑膠碎片）危害等問題；而塑膠在生產過程及焚化處理時所產生的溫室氣體也造成大量的碳排放，嚴重威脅2015年巴黎氣候協定中將「全球平均氣溫上升控制在 1.5oC 以內」的氣候目標。

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水試所說，利用牡蠣殼導入生物可分解材料PBS中，所製成之牡蠣殼/PBS複材具有與市售PBS相當的機械性能，可製成生物可分解餐盒、碗盤等，同時也發現牡蠣殼的添加能有效提升材料的熱穩定性。且在重金屬溶出試驗中，牡蠣殼/PBS複材不但符合食品器具容器包裝衛生標準，複材經堆肥處理 45 天後（於標準作業溫度 58 ± 2℃下），其崩解度可達 95.1%，顯示其具有相當的崩解能力及可分解性。

水試所進一步指出，未來也將牡蠣殼導入PBAT與PBSA等聚酯類開發生物可分解料源，未來可依不同原料特性應用於食品容器、包裝、農用材料等，具有商業化開發的潛力。