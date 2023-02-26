高醫黃志富醫師駐診大武衛生所　獲鄉親信賴肯定

▲高醫醫療團隊進駐大武鄉衛生所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「民眾的聲音我們聽到了！」為提升南迴4鄉鎮醫療品質及急重症緊急處理，提供鄉親就醫可近性，縣長饒慶鈴邀請高醫醫療團隊進駐大武鄉衛生所，提供專科門診服務。其中肝膽胰內科醫師黃志富「視病如親」，獲病患及家屬好評。

縣長饒慶鈴表示，從大武到市區醫院距離逾50公里，往南到枋寮醫院也逾40公里。為提供鄉親專科醫療，與縣府同仁拜訪高醫醫療體系尋求協助，簽訂合作備忘錄，讓大武衛生所有24小時緊急救護，提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科5G遠距醫療及依民眾需求提供專科會診服務，並可預約專科門診。

饒慶鈴提到，大武鄉衛生所擁有全國之冠服務，包括24小時提供緊急醫療、檢驗與放射服務、5G視訊看診、提供胃鏡及大腸鏡一條龍檢查。

衛生局長孫國平指出，感謝高雄醫學大學附設中和紀念醫院團隊，優化台東醫療資源，像是肝膽胰內科門診的黃志富醫師，現為消化系中心及肝炎防治中心主任、肝膽胰內科醫師，專長為肝膽胰內科疾病診斷與治療。黃醫師親自操作並當場進行病情解說，超音波及抽血皆可當日完成，效率大為提升。黃醫師也會使用淺顯易懂的話語解釋，讓長者聽得明白，衛教民眾從改變生活習慣擁有健康身體，兼顧民眾需求及看診品質，獲民眾信賴與肯定。