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國道塞5小時崩潰！時間管理大師「下車刷牙+做體操」　奇葩影曝光

記者閔文昱／綜合報導 

國道1號南下285K 25日凌晨傳出重大車禍事故，造成國1南下嘉義系統至台南新營段全線封閉，長達10公里。由於適逢228連假首日，許多出遊民眾塞在車陣中無法動彈，整條道路宛如大型停車場。有民眾就拍下，不少人下車伸展筋骨，還有人直接在車子旁刷牙、站上分隔島做體操。畫面一出，引發熱議。

國道警察第四大隊指出，車禍事故發生時間為25日凌晨4時59分，37歲陳姓男子駕聯結車疑因身不適，撞擊43歲何姓男子所駕聯結車，陳男車輛翻覆路中，所運大型水泥管掉落在道路上，導至2輛小客車閃避不及撞上，這起事故造成國1南下嘉義系統至台南新營段全線封閉，堵塞長達10公里，事發5個小時後，事故現場才終於排除恢復順暢。

▲228連假首日國道1號南下285K即傳重大車禍事故，造成2人受傷送醫，國道警察第四大隊指出，目前封閉國道1號南嘉義系統至新營交流道，排除交通障礙中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲228連假首日國道1號南下285K即傳重大車禍事故，造成2人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝）

不過，事故發生後，早上陸續湧現出遊、返鄉車潮，許多民眾都是上了國道才得知新營段封閉，因此整條道路也嚴重回堵，有些人甚至從清晨5點一路等到早上10點。對此，有民眾就拍下畫面，只見車道間出現許多不堪久坐的民眾來回走動，還有人在車子旁刷牙、站上分隔島做體操，甚至有民眾跑進分隔島內上廁所。

影片一出，不少網友也紛紛笑稱「人才啊」、「設備齊全」、「完全不浪費時間。時間管理大師」、「尿急會瘋掉」、「前面刷牙 後面尿尿」、「真的，不然不會動也不能幹嘛」、「如果我遇到也會熄火然後做事」、「可能車上有無線電，聽到排除至少要幾個小時索性下來伸展一下，如果有帶籃球還可以挑一下」。

▲有民眾在國道刷牙、做體操。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲有民眾在國道刷牙、做體操。（圖／翻攝自記者爆料網）

針對車禍事故，台南市消防局據報，消防車及救護車在清晨5時21分到達現場搶救，發現肇事人員均已自行脫困。初步了解，2部聯結車司機均受傷，由新營救護車載1名輕微擦挫傷，後壁救護車載一名手部骨折之傷患，2人意識皆清醒，均送柳營奇美醫院救治；而自小客車上則無人受傷。

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