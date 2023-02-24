專騙大陸人！7人接通知「銀行卡涉洗錢」　1人秒匯錢6人欲轉帳

▲新竹市警方日前破獲一起假公安的台籍詐騙集團詐騙陸人案件。 （圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市警去年底查獲一起詐騙機房案，以盧姓男子為首的詐騙集團透過假公安、假公安隊長、假檢察官等劇本向大陸人事進行詐騙，7名被害人中有1人得逞，該案近日偵查終結，檢方以違反組織犯罪條例主持、參與犯罪組織罪、刑法加重詐欺、洗錢等罪名，將8名詐騙集成員，依「一罪一罰」規定起訴。

檢方調查，以盧姓男子為首的9人電信詐騙集團，從去(111)年11月28日起，以新竹市東區明湖路某透天厝為運作地點，成員分別飾演公安、公安隊長、檢察官等角色，對大陸地區被害人佯稱「名下銀行卡涉及洗錢罪，為何提供給犯罪份子從事洗錢活動」等話術施以詐騙，待被害人匯款至指定大陸地區帳戶後，再透過水商將詐款匯回台灣進行分贓。

▲▼詐諞集團以腳本扮演假公安、假檢察官，對大陸民眾進行詐騙。





迄同年12月27日查獲日止，總計詐得陳姓被害人匯款人民幣2萬5000 元，另有6名被害人尚未匯款。檢察官訊問後，將盧等8位詐團核心成員聲請羈押禁見獲准，全案日前偵查終結，以違反組織犯罪條例主持、參與犯罪組織、刑法加重詐欺、洗錢等罪名，並以詐騙7位被害人，依「一罪一罰」之刑罰規定，於日前向新竹地院提起公訴，在押被告8人移審後，法院諭知繼續羈押。

▲▼詐騙集團利用話術套出被詐民眾訊息，再以話術包裝，獲取被害人信任，前往匯款。