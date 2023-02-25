高大成憶最恐怖分屍案　戀物癖殺人魔勒斃妙齡女「割雙乳做標本」

▲高大成認為華山分屍案兇手有戀物癖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者游瓊華／台中報導

香港名媛遭烹屍案震驚各界，法醫高大成憶起過往國內駭人分屍案，兇嫌將死者分屍後丟棄、焚屍都是因為擔心死者身分被發現，但有一件分屍案不是因為兇嫌擔心死者身分被發現，而是兇嫌有戀物癖，在殺害死者後，殘忍地割下死者雙乳、外陰部製成標本，而這案就是轟動一時的華山分屍案。

▲高大成點出，一般分屍案皆是因想毀屍滅跡，但華山分屍案係因兇嫌有戀物癖，故肢解死者。（圖／資料照片）



高大成表示，不管是近日發生的香港名媛遭分屍烹煮案，或是多年前台中豐原蛇蠍女狠殺年下男友分屍案，都是害怕遭到死者身分被認出，才殘忍分屍，且犯案原因都與情、財脫不了關係。不過，華山分屍案卻是因為兇手有戀物癖，「喜歡女孩子的某個部位，例如乳房等，光是收藏、觀看就可以達到高潮，所以帶回家」。

全案發生於2018年6月間，陳男原於華山草原上搭建「野居草堂」，教導射箭，一名曾多次到草堂上課的女子，當年5月31日下午，前往草堂與陳男等人聊天、飲酒，最後酒醉昏睡。隔天凌晨陳男意圖性侵，女子雖明示拒絕，但陳男仍性侵得逞並將她勒斃。

事後陳男將死者分屍，分屍成7大袋。陳男還將死者左乳頭、下體割下，第二天清晨陳男將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。死者家屬苦尋多日，警方最後突破陳男心防，陳男坦承犯案。檢方起訴後求處死刑。

一審時陳男遭判處死刑，但二審、更一審都認定他自首，予以減刑，改判無期徒刑。全案再上訴，最高法院2022年駁回上訴定讞。陳伯謙確定逃過死刑。