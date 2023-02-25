名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因　還有「人肉叉燒包」

▲名媛驚悚烹屍案，法醫高大成認為，此案兇嫌超過兩人，且會怕死者被驗出DNA查出身分，所以煮屍滅證。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

香港驚傳烹屍案！譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）遭通報失蹤，警方在22號確認蔡天鳳死亡，且遺體遭到肢解碎屍，甚至有部分殘肢遭到烹煮，另有部分在冰櫃中被找到。知名法醫高大成表示，這100%是熟人所為，兇嫌為怕死者被驗出DNA所以將肢體丟鍋水煮，另把頭顱等另外遺棄，其實都是為了避免死者身分被發現。

高大成表示，高溫之下的肢體驗不出DNA，且現場不見頭顱、四肢，也無法指紋辨識身分，這完全可確定是熟人下手；且分屍是大工程，研判兇嫌應是2人以上，且經過細膩、縝密的規劃，「凶殺案原因不外乎就是三個字，情、財、仇，這案看來就是為情、財痛下殺手」。

▲香港名媛蔡天鳳遭殺害肢解、烹屍。（圖／翻攝自Instagram／xxabbyc）

高大成更說到，烹屍案聽來殘忍，但數十年前還有更驚悚事件發生，香港曾有一部電影《人肉叉燒包》，即是改編過去案例，傳言兇手將人殺死後剁碎包入食物中，消息傳出也嚇壞不少人。

此外，高大成也提到先前台灣轟動一時的豐原蛇蠍女分屍案，一名大陸籍女子因為感情糾紛加上牽扯到金錢，殺死身為工廠小開的男友，但一人犯案，所以肢體僅分解成8塊，之後載到野外焚屍丟棄，也是怕被發現，所以分屍滅證。