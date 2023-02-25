　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應：並未動工

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲中和烘爐地常湧現參拜人潮。（圖／記者許靖騏攝）

網搜小組／劉維榛報導

說到事業求財，許多人會想到「中和烘爐地」的土地公，由於上山要爬452個階梯，考驗信徒的體力，因此近日傳出要蓋電動手扶梯了，且預計明年就要動工。對此，烘爐地臉書粉專急發聲明回應，根本未發包與動工，「未接獲任何人捐贈電動手扶梯。」

烘爐地在粉專指出，近日臉書平台上出現「張定瑋老師-全球姓名學陽宅風水權威大師」帳號，並PO文宣稱「預計我們要捐贈的電動手扶梯，明年就要開始發包了，存了好久好久的錢終於要開始動工了～開心，以後大家上山就不用走樓梯了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲由於法規關係，廟方無法蓋電扶梯。（圖／記者許靖騏攝）

針對將成為「唯一全台灣第一座有電扶梯的廟」的不實消息，烘爐地已發出6點聲明闢謠，如下：

一、上述帳號及該帳號之持有者，與南山福德宮無任何關係。
二、南山福德宮並未接獲任何人捐贈電動手扶梯。
三、南山福德宮並未有任何電動手扶梯工程之發包或動工之計劃。
四、上述帳號無權代表南山福德宮做任何宣言。
五、南山福德宮從未委託任何人或任何團體為募款之行為。
六、南山福德宮之任何消息，均於官方網站（https://hunglodei.tw/）及FB帳號（https://www.facebook.com/hldtdgb）發布。

底下信眾也回應，「詐騙，去烘爐地怎麼可以不爬樓梯」、「有爬有保庇」、「烘爐地的最大特色，就是452階，爬完最誠心」、「謝謝說明，免得有人被詐騙捐款」、「電扶梯維護成本蠻高的」、「還好廟方有出來說明，怎麼會有人利用神明來打響名號啊」。

事實上，烘爐地土地公廟位在南勢角山，海拔302公尺，佔地約6公頃，除了擁有全台灣最大尊的土地公，廟宇在峰巒疊翠、林木圍繞之下，景色也特別迷人，每逢年初五迎財神，更會有大批信徒湧入，排隊向土地公求發財「錢母」、討個吉利。

據《三立新聞網》報導，上述提到要捐款的命理師工作室，負責人低調表示，捐手扶梯給烘爐地，這是老師25年來的心願，信徒也都知道，該計劃也累積10億的善款，細節並不願多談。

針對蓋手扶梯一事，烘爐地粉專在留言串解釋，「因山坡地法規無法通過建築執照申請，委員會多年前已努力過了！」

ET快訊
高大成憶最恐怖分屍案　殺人魔「割雙乳做標本」
胡瓜錄影出意外！　「痛到彎腰」畫面曝
一顆雞蛋變兇器！　她被敲到腦震盪
快訊／林書豪狂砍32分　聽台灣球迷垃圾話：太好笑
名媛前夫「等船潛逃」被攔截！　5警全力壓制「還嘗試掙扎」
電信大廠大裁員！　砍8500人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連假爆冷「低溫下探9度」！急診心肌梗塞增2成　護心保暖3招必看

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應：並未動工

解決高教危機！前教長建議：恢復科技與教育小組定期聚會

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」感嘆：他已經盡力了⋯

今晚到明晨全台最冷！冰凍9度　連假尾聲回暖「下周又有冷空氣」

強烈冷氣團來襲！9縣市低溫特報　「1縣市下探6度」

首度走出校園　博嘉實小創校50年美展「記憶‧博嘉」學生親自導覽

星宇航空招100名機場運務員！祭40K↑　要有「機場行走的GPS」潛質

新生兒黃疸若超過2周未消退　醫師：可能膽汁鬱積應速就醫

獨／「台灣鹿角蕨大賞」超狂鹿友霸氣捧現金　600萬買「神獸」珍妮

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

連假爆冷「低溫下探9度」！急診心肌梗塞增2成　護心保暖3招必看

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應：並未動工

解決高教危機！前教長建議：恢復科技與教育小組定期聚會

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」感嘆：他已經盡力了⋯

今晚到明晨全台最冷！冰凍9度　連假尾聲回暖「下周又有冷空氣」

強烈冷氣團來襲！9縣市低溫特報　「1縣市下探6度」

首度走出校園　博嘉實小創校50年美展「記憶‧博嘉」學生親自導覽

星宇航空招100名機場運務員！祭40K↑　要有「機場行走的GPS」潛質

新生兒黃疸若超過2周未消退　醫師：可能膽汁鬱積應速就醫

獨／「台灣鹿角蕨大賞」超狂鹿友霸氣捧現金　600萬買「神獸」珍妮

88槍擊案嫌犯被押回台　陸委會：展現兩岸警方多年來良好合作

超商店長臉色蒼白「血壓血糖破200」　警消送醫還幫關店救回一命

連假爆冷「低溫下探9度」！急診心肌梗塞增2成　護心保暖3招必看

狠繼父膠帶纏頭虐3歲女！「餵毒」窒息亡　生母幫埋屍也獲賠

吳念庭談古巴火球牛棚對決經驗　喊話西武雙雄：東京見！

4犬遭上吊狂揍「飼主無罪責」　米可白親救援痛心求立委：請修法

囂張小三擁老公入睡！被抓包還不肯走　正宮媽氣暈：我要報警

國道第三大隊因應228假期　交通疏導、分流路線建議一次看

買彩券付款失敗　他隔天意外「中更大獎」！爽抱回670萬

秒飛韓國！韓國歐膩開的韓式馬卡龍專賣店　外殼Q軟精緻內餡豐富

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

生活熱門新聞

「台灣鹿角蕨大賞」神獸珍妮600萬售出！

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

她曝好市多地毯超狂新用途　釣出一堆同好

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

請走祖先！年輕人少1動作「4男丁全死了」

「好運旺4生肖」未來50天有人疼！第2名人緣好到炸

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

AI生成「天菜正妹」寫真曝光　網暈爆：小模要失業了

他裝睡「偷看女友素顏」根本換臉！怒求償400萬

好市多「1夯物」特價　網嘆跌落神壇：一直降價下去

強烈冷氣團來襲！9縣市低溫特報　「1縣市下探6度」

網美嘗試女女野砲　竟衝全聯買「這根」

便宜機票開搶！飛日本6千有找　「3大航空超狂優惠」一次看

陸人放乖乖「求別當機」　卻吃了它

更多熱門

相關新聞

接續「福喜璟安綻」熱銷氣勢　中和都更新案開工動土打造雙和城市新地標

接續「福喜璟安綻」熱銷氣勢　中和都更新案開工動土打造雙和城市新地標

「福喜機構」推動城市更新再邁進！中和地區重點都更「復興段案」正式開工動土。約482坪基地，地上20層、地下5層規劃，稀有4面環路、採光環景，預估25億總銷，將延續品牌好口碑，打造充滿活力、善待環境的永續家園，更將改善雙和居住品質之經營理念發揚光大。

新北環快廂型車自撞　駕駛受困事故路段封閉

新北環快廂型車自撞　駕駛受困事故路段封閉

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

警「整本逕舉單」丟路邊　回所才想起

警「整本逕舉單」丟路邊　回所才想起

中和醉漢搶2店　忙半天只得手菜刀

中和醉漢搶2店　忙半天只得手菜刀

關鍵字：

烘爐地中和電扶梯假消息闢謠

讀者迴響

熱門新聞

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

名媛分屍案「前夫落網」　搭船前被警攔截

碎屍名媛煮熟慘死「懸賞780萬緝凶是2大咖」！

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面