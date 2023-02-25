他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應：並未動工

▲中和烘爐地常湧現參拜人潮。（圖／記者許靖騏攝）



網搜小組／劉維榛報導

說到事業求財，許多人會想到「中和烘爐地」的土地公，由於上山要爬452個階梯，考驗信徒的體力，因此近日傳出要蓋電動手扶梯了，且預計明年就要動工。對此，烘爐地臉書粉專急發聲明回應，根本未發包與動工，「未接獲任何人捐贈電動手扶梯。」

烘爐地在粉專指出，近日臉書平台上出現「張定瑋老師-全球姓名學陽宅風水權威大師」帳號，並PO文宣稱「預計我們要捐贈的電動手扶梯，明年就要開始發包了，存了好久好久的錢終於要開始動工了～開心，以後大家上山就不用走樓梯了」。

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▲由於法規關係，廟方無法蓋電扶梯。（圖／記者許靖騏攝）



針對將成為「唯一全台灣第一座有電扶梯的廟」的不實消息，烘爐地已發出6點聲明闢謠，如下：

一、上述帳號及該帳號之持有者，與南山福德宮無任何關係。

二、南山福德宮並未接獲任何人捐贈電動手扶梯。

三、南山福德宮並未有任何電動手扶梯工程之發包或動工之計劃。

四、上述帳號無權代表南山福德宮做任何宣言。

五、南山福德宮從未委託任何人或任何團體為募款之行為。

六、南山福德宮之任何消息，均於官方網站（https://hunglodei.tw/）及FB帳號（https://www.facebook.com/hldtdgb）發布。

底下信眾也回應，「詐騙，去烘爐地怎麼可以不爬樓梯」、「有爬有保庇」、「烘爐地的最大特色，就是452階，爬完最誠心」、「謝謝說明，免得有人被詐騙捐款」、「電扶梯維護成本蠻高的」、「還好廟方有出來說明，怎麼會有人利用神明來打響名號啊」。

事實上，烘爐地土地公廟位在南勢角山，海拔302公尺，佔地約6公頃，除了擁有全台灣最大尊的土地公，廟宇在峰巒疊翠、林木圍繞之下，景色也特別迷人，每逢年初五迎財神，更會有大批信徒湧入，排隊向土地公求發財「錢母」、討個吉利。

據《三立新聞網》報導，上述提到要捐款的命理師工作室，負責人低調表示，捐手扶梯給烘爐地，這是老師25年來的心願，信徒也都知道，該計劃也累積10億的善款，細節並不願多談。

針對蓋手扶梯一事，烘爐地粉專在留言串解釋，「因山坡地法規無法通過建築執照申請，委員會多年前已努力過了！」