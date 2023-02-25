台中大坑步道路邊賣放山雞蛋...10顆100　山友「這原因」忍痛放棄

▲「大坑8號步道路邊有蛋！」有網友發現，步道旁有誠實商店放山雞蛋10顆100元。（圖／蔡姓網友提供）



記者游瓊華／台中報導

雞蛋議題持續延燒，有山友今天早上8點多前往台中知名觀光景點大坑8號步道爬山時，竟然在步道旁發現有賣誠實雞蛋！一袋袋放山雞蛋10顆一袋裝，每袋價格100元，平均一顆只要10元，山友們看到都驚訝不已，但卻沒人下手。山友說，內心超糾結，因為「提了雞蛋根本沒辦法爬山，只好忍痛放棄，不然真的好想買」！

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▲放山雞蛋一袋10顆100元，山友們幾經掙扎，決定放棄購買專心爬山。（圖／蔡姓網友提供）



山友蔡先生表示，自己爬8號步道很多次，第一次看到路邊有誠實雞蛋，籃子裡放了三袋共計30顆雞蛋，上面寫著放山雞雞蛋，坦言看到當下很心動，但想到自己要才剛啟程，爬山過程中要小心翼翼護著雞蛋也不方便，心中掙扎了一會兒還是決定放棄。

▲山友表示，自己爬8號步道很多次，第一次看到路邊有誠實雞蛋。（圖／蔡姓網友提供）



國內蛋價從本月13 日調漲後，重回去年7月歷史新高，全台又陷入「蛋蛋危機」，引發民怨。農委會主委陳吉仲23日下午宣布投入33億元推動禽舍改建計畫，徹底解決一再缺蛋的根本問題；此外，也進行雞蛋進口短期專案，解決燃眉之急。