他裝睡「偷看女友素顏」根本換臉！交往4年怒求償400萬

▲示意圖，非新聞當事人。（圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「浪費我4年的時間...根本比詐騙集團還可惡！」一名男網友抱怨，交往4年以來，女友都是帶妝相處，因此原PO不曾看過她素顏，礙於爸媽最近頻頻催婚，女友又不願意素顏相見，於是原PO決定假睡，結果一見到女友真實模樣，讓原PO氣炸了「根本換臉吧」，甚至揚言求償400萬的「時間賠損費」！

一名男網友在臉書《匿名公社》表示，打從交往開始，女友就知道他是個外貿協會的人，因此在一起4年以來，女友都不曾素顏過，「她說怕嚇到我，但女友也沒濃妝豔抹的，所以我從來沒她說的當一回事。」

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曾經好幾次，原PO坦言想看女友素顏的臉龐，但她堅持不肯，因此總是比原PO晚睡才去卸妝，以及早起趕快上妝。不過最近原PO爸媽開始催婚，左思右想之下，原PO決定假睡一番，等著女友卸妝上床睡覺，不料真面目讓原PO崩潰了。

原PO惱羞成怒表示，「根本太誇張，根本不是同一個人，以前我還會笑FB跟抖音的影片很誇張，根本剪接，結果我女友根本換臉吧？」當天原PO嚇到跑去客廳睡覺，之後的一個月也沒回去住，「現在我到底要怎麼跟女友提分手？」

原PO接著說，「畢竟在現代這個時代，不是看臉就是看身材，我怎麼可以讓我的孩子被嘲笑呢？」對此，原PO決定要向女友討一筆400萬的「時間損失費」，還要她給予道歉，「浪費我4年的時間，一直欺騙我，根本比詐騙集團還可惡。」

文章曝光後，一票網友臭罵，「解答：單身一輩子吧」、「你自己是有多帥？給大家看一下」、「我看了什麼，我血壓要升高了」、「你也睡了人家不少次，這樣還敢求償，爛耶」、「雖然我素顏也差很多，我男友從來沒嫌棄過我，一個人跟你相處了四年，還沒辦法進入你的心，她真的很倒楣」、「放她一馬，她值得更好的人」。

不過也有人質疑笑虧，「400萬？男版Kelly A？該不會你叫 Kevin B」、「這如果是真實事件我覺得也太離譜」、「沒圖沒真相」、「醒醒吧你沒女友」、「會匿名怕丟臉？」「作文，缺了感情」、「這個故事編太牽強，想學流水席公主的套路衝點閱」。

▼網友怒了。（圖／翻攝匿名公社）

