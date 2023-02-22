男友洗鴛鴦浴「全程軟趴趴」！妹子見他反應超自卑　過來人曝真相

▲女子與男友洗鴛鴦浴，對方卻全程軟趴趴。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／柯振中報導

不少情侶交往時會有親密行為，例如在浴室幫彼此搓背、增進感情。不過，一名女子日前與男友一起洗澡，沒想到對方全程沒有生理反應，結束後在床上聊天，男友甚至累到睡著，讓她感到十分自卑，「感覺他對我沒有性慾…。」

這名女子在Dcard表示，21日是她與男友第二次鴛鴦浴，第一次的時候男友「全程起立」，看起來慾望高漲，沒想到這次反應差異相當大，連一絲不掛地在浴室當中，對方也沒有任何生理反應。

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▼妹子跟男友開心洗鴛鴦浴，對方卻完全沒有反應。（示意圖／記者陳凱力攝）



直到後來雙方有調情互動，男友才逐漸起立，原先她想洗完澡再戰，沒想到離開浴室後，對方又立刻變得軟趴趴，無奈之下只能在床上聊天，而男友聊到一半就累得睡著了，加上某次曾看見男友觀看巨乳網紅的IG，讓她感到十分自卑，「感覺他對我沒有性慾…。」

對此，立即有網友出言安慰，「妳該不會以為男人跟妳相處要一直勃起吧？那妳想你爸在家看到妳媽，也是一直勃起嗎？想也知道不可能無時無刻都勃起」、「AV男優都沒這麼屌」、「我完全沒注意這個欸，跟男友洗澡我都會突然轉冷水，沖他的蛋蛋，然後就會迅速縮小，好好玩」、「洗個澡是要硬什麼，又不是要做，啊真的很累就不想硬啊！」