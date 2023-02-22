　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友洗鴛鴦浴「全程軟趴趴」！妹子見他反應超自卑　過來人曝真相

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲女子與男友洗鴛鴦浴，對方卻全程軟趴趴。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／柯振中報導

不少情侶交往時會有親密行為，例如在浴室幫彼此搓背、增進感情。不過，一名女子日前與男友一起洗澡，沒想到對方全程沒有生理反應，結束後在床上聊天，男友甚至累到睡著，讓她感到十分自卑，「感覺他對我沒有性慾…。」

這名女子在Dcard表示，21日是她與男友第二次鴛鴦浴，第一次的時候男友「全程起立」，看起來慾望高漲，沒想到這次反應差異相當大，連一絲不掛地在浴室當中，對方也沒有任何生理反應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼妹子跟男友開心洗鴛鴦浴，對方卻完全沒有反應。（示意圖／記者陳凱力攝）

▲馬桶、熱水器、蓮蓬頭。（圖／記者陳凱力攝）

直到後來雙方有調情互動，男友才逐漸起立，原先她想洗完澡再戰，沒想到離開浴室後，對方又立刻變得軟趴趴，無奈之下只能在床上聊天，而男友聊到一半就累得睡著了，加上某次曾看見男友觀看巨乳網紅的IG，讓她感到十分自卑，「感覺他對我沒有性慾…。」

對此，立即有網友出言安慰，「妳該不會以為男人跟妳相處要一直勃起吧？那妳想你爸在家看到妳媽，也是一直勃起嗎？想也知道不可能無時無刻都勃起」、「AV男優都沒這麼屌」、「我完全沒注意這個欸，跟男友洗澡我都會突然轉冷水，沖他的蛋蛋，然後就會迅速縮小，好好玩」、「洗個澡是要硬什麼，又不是要做，啊真的很累就不想硬啊！」

 
ET快訊
下面射出「6顏色精液」別拖了！泌尿醫PO圖示警
LINE隱藏版「備份秘招」來了！2圖全看懂
狗仔爆「3字男演員」趁老婆懷孕偷吃　5線索曝光…網挖出身分
台灣第一宗國民法官命案要開庭！業務闖同行家吵架　持刀將人捅死
俄烏戰爭將滿周年　「數字呈現」慘重代價
護國神金隕落！存股達人「1原因」出清200多張玉山金

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手機就是第二張健保卡　郭綜合全面啟用虛擬健保卡

工程師變身智慧農夫　原來都靠這課程學技術

交友軟體滑到爸爸「半裸秀肌肉」！女大生腦袋秒當機：在家很恩愛

男友洗鴛鴦浴「全程軟趴趴」！妹子見他反應超自卑　過來人曝真相

樹林車站拍賣遺失物湧300人！他1.3萬標走Switch「內含驚喜」賺爛

阿姨送母奶到家裡！婆婆喝掉喊「很營養」　人妻當場傻眼了

民怨「9026客運等1小時」！監理所駁10分鐘內可搭　「促開加班車」

梅花豬「有病變腫瘤」最好少吃？　農委會澄清：屠檢嚴格可安心食用

倒垃圾見人妻恐怖瘀青！鄰居急報警救命　真相讓眾人笑了

辛苦賺錢養女友！外送哥送5萬名牌包被嫌爆　她秒搭上「帥氣鮮肉」

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

佐藤健嗑「台灣雞排」一吃就愛上！　求籤被神明兇...急喊：狗咩拿賽XD

趁男友睡著幫畫「假眼」　他起床被讚深邃爽翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

手機就是第二張健保卡　郭綜合全面啟用虛擬健保卡

工程師變身智慧農夫　原來都靠這課程學技術

交友軟體滑到爸爸「半裸秀肌肉」！女大生腦袋秒當機：在家很恩愛

男友洗鴛鴦浴「全程軟趴趴」！妹子見他反應超自卑　過來人曝真相

樹林車站拍賣遺失物湧300人！他1.3萬標走Switch「內含驚喜」賺爛

阿姨送母奶到家裡！婆婆喝掉喊「很營養」　人妻當場傻眼了

民怨「9026客運等1小時」！監理所駁10分鐘內可搭　「促開加班車」

梅花豬「有病變腫瘤」最好少吃？　農委會澄清：屠檢嚴格可安心食用

倒垃圾見人妻恐怖瘀青！鄰居急報警救命　真相讓眾人笑了

辛苦賺錢養女友！外送哥送5萬名牌包被嫌爆　她秒搭上「帥氣鮮肉」

博恩登小巨蛋表演！　限量票「一張10萬元」網嗨炸：不可能欸

美國專家分析：台馬海纜中斷　中國演練「切斷本島通訊」

手機就是第二張健保卡　郭綜合全面啟用虛擬健保卡

球芽基金請客吃火鍋　女壘小朋友好幸福

揭開好膚質秘密！2023「口碑隔離霜」盤點，肌膚自帶光

皮膚白嫩恐是不健康警訊！醫用「1張照片」曝對比：可能患有1疾病

日月光女性永續創新人才培育競賽　千萬獎金得主頒獎揭曉

LINE隱藏版「備份秘招」來了！雙重保留聊天記錄　2圖全看懂

世展會籃海計畫3年　南投霧社鷹、衝鋒槍、夢幻隊以球會友

狗仔爆「3字男演員」趁老婆懷孕偷吃！　5線索曝光…網友挖出身分

印度吊橋斷裂瞬間曝！ 男大字型猛搖下秒墜河

生活熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

蘋果突上架新產品！　有3款新色

她試吃聯名飯糰失望了　釣出Joeman親回

LINE公告「這功能」將結束

新娘爸致詞影片瘋傳　網友笑翻：無法超越

郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊

鐵飯碗末班車！台鐵6月特考招687人　末代公務員「起薪39K~49K」

火車站拍賣遺失物！他1.3萬標走Switch

珍藏14箱漫畫「被婆家全丟了」　人妻崩潰

黑手兒考上醫學院！考官竟問：修車就好幹嘛當醫師

女學生遭阿姨偷錄自慰聲　還傳給親戚

更多熱門

相關新聞

洗鴛鴦浴1動作慘了！女友突乾嘔下秒「炒飯噴發」

洗鴛鴦浴1動作慘了！女友突乾嘔下秒「炒飯噴發」

不少情侶為了想要營造生活情趣，會一起洗澡，來場袒裎相見的鴛鴦浴。不過，一名男網友透露，自己平常都會和女友一起洗澡，前陣子2人跟往常一樣洗鴛鴦浴，他因為喝太多水導致尿急，來不及蹲下就直接解放，不料背後突然傳來女友的乾嘔聲，接著更把剛吃完的炒飯全吐了出來，讓他當場看傻眼。

進科技業3個月　竹科女工程師曝1窘境！掀共鳴

進科技業3個月　竹科女工程師曝1窘境！掀共鳴

二寶媽偷吃國小主任！傳Line喊：用力頂撞我

二寶媽偷吃國小主任！傳Line喊：用力頂撞我

一直被套弄！女友還掏「姐夫內褲」他崩潰

一直被套弄！女友還掏「姐夫內褲」他崩潰

被男友爸偷摸奶「棒又漂亮　一票卻罵她

被男友爸偷摸奶「棒又漂亮　一票卻罵她

關鍵字：

鴛鴦浴洗澡情侶交往

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

曹佑寧霸氣認愛王淨！

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

即／聯結車翻覆！台2線淪「海景第一排停車場」

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面