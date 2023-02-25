綠喊「參選2024將腥風血雨 」　侯友宜：應把國家利益擺在最前面

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

針對新北市議會民進黨團新任總召集人鄭宇恩昨日指出，若新北市長侯友宜參選2024總統大選，議會預計將腥風血雨。對此，侯友宜今（25）日受訪時指出，他是新北市長，大家應不分你我、黨派，把國家人民利益擺在最前面，大家一起面對新北大小事，也面對國家所關心的事，大家好好攜手合作。

新北市議會民進黨團24日舉辦總召集人暨幹部交接典禮，由前總召集人陳啟能交接給新任總召集人鄭宇恩，侯友宜也帶領全市府團隊出席觀禮。不過，在典禮會場上民進黨立委及市議員頻點名侯，要求侯「好好做事」不要才當選3個月，就跑去選總統。鄭宇恩更直言，若侯執意參總統，可預期未來市議會將整個停擺，同時也將腥風血雨。

侯友宜稍早回應，其實他現在就是新北市長，大家應不分你我、不分黨派，最重要把國家人民利益擺在最前面，大家一起面對新北大小事，也面對國家所關心的事，大家好好攜手合作。

對於前往民進黨黨團交接典禮，卻被大酸，是否有覺得委屈的地方？侯友宜說，謝謝議員，大家要齊心齊力來關心新北市的大小事，議員有監督的責任；新北市有責任把事情做好，大家不管在哪一個角度府會都要同心齊力，共同面對，所以新北市還有待議員跟市政府並肩作戰，讓新北市今天會超過昨天；明天會比今天更好，大家一起努力加油。

