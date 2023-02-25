　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠喊「參選2024將腥風血雨 」　侯友宜：應把國家利益擺在最前面

▲▼侯友宜出席自強國小太陽能光電球場啟用 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

針對新北市議會民進黨團新任總召集人鄭宇恩昨日指出，若新北市長侯友宜參選2024總統大選，議會預計將腥風血雨。對此，侯友宜今（25）日受訪時指出，他是新北市長，大家應不分你我、黨派，把國家人民利益擺在最前面，大家一起面對新北大小事，也面對國家所關心的事，大家好好攜手合作。

新北市議會民進黨團24日舉辦總召集人暨幹部交接典禮，由前總召集人陳啟能交接給新任總召集人鄭宇恩，侯友宜也帶領全市府團隊出席觀禮。不過，在典禮會場上民進黨立委及市議員頻點名侯，要求侯「好好做事」不要才當選3個月，就跑去選總統。鄭宇恩更直言，若侯執意參總統，可預期未來市議會將整個停擺，同時也將腥風血雨。

侯友宜稍早回應，其實他現在就是新北市長，大家應不分你我、不分黨派，最重要把國家人民利益擺在最前面，大家一起面對新北大小事，也面對國家所關心的事，大家好好攜手合作。

對於前往民進黨黨團交接典禮，卻被大酸，是否有覺得委屈的地方？侯友宜說，謝謝議員，大家要齊心齊力來關心新北市的大小事，議員有監督的責任；新北市有責任把事情做好，大家不管在哪一個角度府會都要同心齊力，共同面對，所以新北市還有待議員跟市政府並肩作戰，讓新北市今天會超過昨天；明天會比今天更好，大家一起努力加油。
 

ET快訊
大學校園全面禁菸！　撤除所有吸菸區
名媛「頭顱不見」剩雙腿！港警出動「水鬼隊」封鎖墳場搜屍
迪麗熱巴瘋傳懷孕！　機場新照「真實身材現形」
新莊Costco周圍「離奇噁味」臭4天！　居民要戴2層口罩
聯合國默哀烏克蘭　俄羅斯代表「拿筆狂敲麥克風」打斷！
請走祖先！年輕人不想拜「少1動作」　4男丁全死了
奇蹟女孩罹癌截肢二度復發　學測54級分可望錄取台大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

228蔡英文推「這三部電影」　網友譏：那個年代不知有沒有蛋荒

綠喊「參選2024將腥風血雨 」　侯友宜：應把國家利益擺在最前面

「你好我爸爸是！」林明溱兒名片曬6字　他轟：黑官特助還昭告天下

「恩恩案」獲不起訴　侯友宜：司法做的決定我們尊重

民進黨轟林明溱兒如南投皇太子　白天當縣長特助晚上當建商

加熱菸草案預告期「60天→7天」遭疑　林為洲要國健署撤回

陳建仁施政報告三句不離「總統」　林濁水諷：連樣子都不裝一下

民調／一國兩制沒市場！藍支持者也不買單　僅15%民眾認為該接受

林明溱控違選罷法　綠議員：購屋金額兜不攏「地目變更講不清」

綠猛攻購豪宅贈子爭議　林明溱提告：想把我們打成台中顏家2.0

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

228蔡英文推「這三部電影」　網友譏：那個年代不知有沒有蛋荒

綠喊「參選2024將腥風血雨 」　侯友宜：應把國家利益擺在最前面

「你好我爸爸是！」林明溱兒名片曬6字　他轟：黑官特助還昭告天下

「恩恩案」獲不起訴　侯友宜：司法做的決定我們尊重

民進黨轟林明溱兒如南投皇太子　白天當縣長特助晚上當建商

加熱菸草案預告期「60天→7天」遭疑　林為洲要國健署撤回

陳建仁施政報告三句不離「總統」　林濁水諷：連樣子都不裝一下

民調／一國兩制沒市場！藍支持者也不買單　僅15%民眾認為該接受

林明溱控違選罷法　綠議員：購屋金額兜不攏「地目變更講不清」

綠猛攻購豪宅贈子爭議　林明溱提告：想把我們打成台中顏家2.0

大專校園全面禁菸！　教部發文：2月底前撤除所有吸菸區與器物

《魷魚2》7月開拍！導演證實：面具男回歸　殺人機器是「她男友」

古巴感謝提前來台熱身賽　教頭稱讚台灣球風

228連假交通疏導車潮湧　東警分局長熱咖啡暖警心

28歲名媛「頭顱不見」剩雙腿！港警出動「水鬼隊」封鎖墳場搜屍

「昇豐128號」公海失聯7天！船上2衛星電話打不通　美派機協同搜索

林俊傑北美開唱病倒險失聲「滿桌藥物照曝光」　經紀公司親揭現況

大膽竊賊神明前「鐵片沾膠」偷香油錢　當場被抓包下場曝光

蔡依林「見面第一句話逼哭她」！莫莉激動落淚全被拍：等了21年

80歲還在拖地！工友背影太心酸　學生超暖「募款830萬」助他退休

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

政治熱門新聞

林楚茵槓上郭台銘　永齡基金會回應了

2024總統當選人是誰？　陳水扁斷言「這結果」

林明溱以訟止謗　力求「溱相大白」

林楚茵5點轟郭台銘　「自家人賣場還有一堆蛋」

快訊／林宅血案關鍵「三0七會報」！　警總毀證帶風向、介入司法調查

快訊／林宅滅門血案關鍵事證曝　專業殺手所為、軍方鷹派涉重嫌

郭台銘談蛋荒態度轉彎變肯定　柯文哲：聲量比較大的國民

陳宗彥事件看新內閣端倪　沈富雄曝：「這兩人」最早定位

「你好我爸爸是！」林明溱兒名片曬6字　他轟：黑官特助還昭告天下

228連假再度挑戰一日北高　柯文哲：每年做就變傳統

民調懸殊！對美好感46.2%、對中16.3％　僅藍支持者「親中反美」

陳建仁施政報告三句不離「總統」　林濁水諷：連樣子都不裝一下

麥卡錫訪台時間延後？　沈富雄揭內幕：民進黨怕了

快訊／北部空域偵獲氣球　空軍轉用在空機實施查證

更多熱門

相關新聞

「恩恩案」獲不起訴　侯友宜：司法做的決定我們尊重

「恩恩案」獲不起訴　侯友宜：司法做的決定我們尊重

新北地檢署日前接獲「熱心民眾」告發，希望檢調針對「恩恩案」進行調查，昨日偵查終結，新北市長侯友宜、消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋等人因犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。恩恩爸表示，「我還沒有提告任何刑事訴訟，我的奮戰才要開始」。對此，侯友宜受訪時表示，理解家屬的心情，更尊重司法，司法已經做了一個決定我們尊重。

即／侯友宜等3人獲不起訴　恩恩爸回應了

即／侯友宜等3人獲不起訴　恩恩爸回應了

恩恩案侯友宜獲不起訴　新北市府回應

恩恩案侯友宜獲不起訴　新北市府回應

「恩恩案」侯友宜被告不起訴理由曝

「恩恩案」侯友宜被告不起訴理由曝

即／「恩恩案」侯友宜等3人獲不起訴

即／「恩恩案」侯友宜等3人獲不起訴

關鍵字：

2024腥風血雨侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面