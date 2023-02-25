「昇豐128號」公海失聯7天！船上2衛星電話打不通　美派機協同搜索

▲東港籍「昇豐128號」漁船赴太平洋海域作業失聯搜尋中。（圖／漁業署提供）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東縣東港籍「昇豐128號」鮪釣漁船，於2月18日2時在太平洋公海失聯，迄今已逾7天無音訊，船上1名台籍船員及5名印尼籍船員生死不明，船員家屬指出，衛星有看到疑似目標，但政府一直沒有派出救援艇協尋。對此漁業署表示，海巡署會研判該海域海象狀況後評估是否派出船艦前往搜救，美國也派遣飛機前往會同我友船協同搜索，但都沒有進一步消息。

「昇豐128號」於台灣時間2月8日於東港鹽埔漁港出海， 2月18日2時距帛琉馬拉卡港西北方414浬處，船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）同時斷訊，於該海域作業的鄰近友船亦無法與該漁船取得聯繫。漁船失聯前曾跟船東回報，當地海況不好，因此初步排除是海上衝突或挾持事件，比較可能因為海象不佳遭遇船難，或單純的機械故障導致失聯。

在台灣的船員家屬向《ETtoday新聞雲》爆料質疑，漁業署每天都說衛星有看到疑似目標，告訴家屬經緯度請友船去協尋，都已經知道目標位置了，卻沒有派出我國的救援艇出發協尋。

船員家屬表示，經過多方管道詢問後，海巡單位表示沒有明確目標不能進行搜尋，但是漁業署卻說有收到外國傳來的疑似目標座標點，只能請附近的漁船過去，但是漁船有自己任務以及油量考量，不一定願意會幫忙協尋。

船員家屬擔心，船上雖然有備用的衛星電話，但同樣都沒辦法聯繫，漁船斷訊前的位置大概在海中央，離陸地有很遠的距離，沒進到帛琉領海，至今已經拖到第7天了，怕過了黃金救援時間，要找到船的難度會更高。

對於船員家屬的說法，漁業署表示，船艦派員由海巡署負責，有將該海域海象狀況交由海巡署評估是否派出船艦前往搜救；而美國也派遣飛機前往昇豐128號漁船失聯海域附近會同我友船協同搜索，可惜都沒有進一步消息。海巡署則尚未針對此事提出說明。