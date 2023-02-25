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犯罪集團擁槍自重！南警破獲「逮11人」　起出毒品、贓款180萬

記者林悅／台南報導

台南市刑警大隊毒緝中心溯源組，年初接獲線報指台南地區以33歲蔡姓男子為首之犯罪集團，平常擁槍自重，危害鄉里並從事詐欺犯罪及暴力討債。經報請王宇承檢察官指揮偵辦，24日下午緝獲蔡姓主嫌等11人，起獲制式手槍、子彈及毒品、詐欺機房及博弈證物一批，全案依毒品、槍砲、賭博、詐欺等罪嫌送辦。

▲台南市刑大專案小組破獲以蔡姓男子為首11人犯罪集團，起獲制式手槍、破獲詐欺及博弈機房、毒品、帳冊等大批證物，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市刑大專案小組破獲以蔡姓男子為首11人犯罪集團，起獲制式手槍、破獲詐欺及博弈機房、毒品、帳冊等大批證物，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市刑大專案小組破獲以蔡姓男子為首11人犯罪集團，起獲制式手槍、破獲詐欺及博弈機房、毒品、帳冊等大批證物，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

刑大專案小組指出，案經數月跟監、埋伏、蒐證，期間發現蔡嫌等人異常狡猾，多次更換住處並不斷投宿旅館，藉以躲避警方查緝，惟經專案小組日夜跟監後發現，蔡嫌等人最後藏匿於高雄市大樹區義大八街某飯店內。

▲台南市刑大專案小組破獲以蔡姓男子為首11人犯罪集團，起獲制式手槍、破獲詐欺及博弈機房、毒品、帳冊等大批證物，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

刑大專案小組見時機成熟，向台南地院聲請搜索票，於2月24日下午趁蔡嫌等人至停車場開車欲離開之際進行圍捕，將蔡嫌等人查緝到案，同時於蔡嫌身上查獲制式手槍1枝、子彈數顆；另專案小組同步兵分多路針對蔡嫌等人據點同步執行搜索，共查緝蔡嫌及共犯等11人到案，起獲詐欺及博弈機房電腦主機12台、贓款新台幣180萬餘元、愷他命毒品、賭場帳冊3張、刀械、戒具、防彈背心、手銬、點鈔機等證物。

▲台南市刑大專案小組破獲以蔡姓男子為首11人犯罪集團，起獲制式手槍、破獲詐欺及博弈機房、毒品、帳冊等大批證物，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警刑警大隊，對於轄區治安維護決不鬆懈，大隊長林宏昇指示所有刑事同仁注意查緝三安，並針對非法槍械全力掃蕩，這次能同時緝獲制式手槍及詐欺機房，有賴於民眾勇於檢舉不法，刑警大隊呼籲市民大眾，隨時注意轄區的治安狀況，發現有不法分子從事非法行為，應勇於出面檢舉，警察局將持續不斷打擊犯罪，將槍械、毒品、詐欺等犯罪及掃黑工作列為查緝重點任務，以提供市民良好的生活環境，保障社會治安。

▲台南市刑大專案小組破獲以蔡姓男子為首11人犯罪集團，起獲制式手槍、破獲詐欺及博弈機房、毒品、帳冊等大批證物，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市刑大專案小組破獲以蔡姓男子為首11人犯罪集團，起獲制式手槍、破獲詐欺及博弈機房、毒品、帳冊等大批證物，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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