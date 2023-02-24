前空姐提油燒「靈魂伴侶」！夫80%燙傷搶救45天亡　二審仍判15年

▲前空姐提油燒夫，遭判15年。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、李女提供）

記者劉人豪／台中報導

台中一名李姓前空姐，控訴遭公婆霸凌，2021年3月11日疑似與丈夫發生口角後，拿汽油縱火燒夫，導致兩人身上都受有大面積燒傷，其夫更是在經歷45天搶救後，不幸宣告不治。李女事後被依殺人罪判刑15年，李女不服上訴，台中高分院日雖撤銷原判決，但仍判處15年。

▲台中前空姐指控遭婆婆咬傷。（圖／翻攝爆料公社二社）

台中李姓前空姐與丈夫透過鸚鵡社團相識、相戀，交往5個月後隨即閃婚，不料李女事後在網路上控訴遭到公婆霸凌，甚至還被婆婆咬傷，而婆婆也反控媳婦李女動手，還向警方聲請保護令，雙方各說各話，成為羅生門。但她在保護令核發當日又於臉書PO文曬恩愛，稱楊姓丈夫不是媽寶，「我們兩個真的是彼此的靈魂伴侶，可遇不可求」。

▲男方親友曝光一段由前空姐夫所錄製的影片，直指空姐「自導自演」。（圖／翻攝爆料公社）

不料2020年3月11日清晨6時許，李女與丈夫楊男因故發生口角，竟憤而提油縱火燒夫，造成楊男全身80%二度灼傷，而李女自己則是全身45%二至三度灼傷，2人雙雙被送往醫院急救。楊男稱自己睡到一半突然遭妻子叫醒，被逼下跪道歉，隨後還被縱火燒傷；而李女則反控，當時自己在屋內燒東西，汽油則是丈夫自己潑的。

▲李姓前空姐到加油站購買汽油。（圖／民眾提供）

警方調查，發現李女清晨5時許曾拿著塑膠空瓶到附近加油站扣買汽油，1個小時後即傳出火警，且消防局經火調鑑定後，判定本案是人為縱火。而楊男在送醫搶救45天後，仍因傷勢過於嚴重宣告不治死亡。

▲前空姐住家傳火警，左圖為丈夫，右圖為前空姐。（圖／民眾提供）

台中地方法院一審時審酌李女與丈夫公婆間已有多次家暴紀錄，李女被婆婆家暴後，認為丈夫對其謊稱已將警局內之錄影檔案刪除，心生不滿，因而刻意購買汽油並攜帶打火機返回住處澆淋汽油，並點火導致丈夫死亡，衡量基於不確定故意而非直接故意所為，依殺人罪判李女15年。

李女不服上訴，台中高分院雖撤銷原判決，但仍判處15年。可上訴。