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陽明醫哥讚小三「神似AV女優田中寧寧又敢玩」空姐妻怒告　結果曝

記者郭玗潔／桃園報導

張姓小兒科住院醫師、網路論壇PTT名人「陽明醫哥」，遭前空姐妻子Nova爆料劈腿護理師，張男還在PTT上發文稱讚小三身材火辣，床上功夫又比妻子好，甚至神似AV女優田中寧寧，跟她都很享受SM或是「同房不換」。Nova隨後也對張男和護理師提告侵害配偶權，求償120萬元。桃園地院審結，法官認為兩人雖交往，但無證據證明護理師知道張男已婚，判她免賠，另陽明醫哥則要賠妻子40萬元，全案還可上訴。

妻子Nova表示，當年張男讀7年醫學院時因為在網路跟人開戰，最後半年學業被當掉，原本拿公費的張男差點念不下去，而妻子畢業後考上空姐積攢一些錢，為了幫家境不好的他，甚至幫出了學雜費，還在圓山幫他租房一次繳清2年至少20萬，為了就是讓張男安心。

▲▼PTT紅人陽明醫哥遭妻子控訴劈腿。（圖／當事人提供）

▲PTT紅人陽明醫哥（左）遭妻子（右）控訴偷吃，法院判他要陪妻子40萬元。（資料照／當事人提供）

Nova表示，2014年因為父親過世沒能見最後一面，加上想跟媽媽及張男生活，毅然決然轉當地勤，張男則自2017年小孩出生後立志轉當小兒科醫師，獨自到部桃重新開始，不料2020年張男跟某護理師婚外情，甚至開始要鬧離婚，還說自己死纏爛打，稱讚小三身材火辣。

Nova透露，丈夫在PTT上說小三年輕貌美身材火辣，在床上又敢玩SM，長相又神似日本AV女優田中寧寧，性事方面兩人很合尺度高，「同房不換」2人也都OK，情趣十足還會準備三套內衣。Nova說自己因為比較保守，沒辦法做到《格雷的五十道陰影》那樣，就被張男諷刺保守，但顯然小三能夠滿足張男。Nova要張男負起小孩的責任，張男則回嗆「有種就去告我或是去醫院爆料」。Nova雖未和張男離婚，但也對張男和護理師提出告訴，求償120萬元。

▲▼PTT紅人陽明醫哥遭妻子爆料，跟同科護理師婚外情。（圖／當事人提供）

▲PTT紅人陽明醫哥遭妻子控訴偷吃護理師。（資料照／當事人提供）

全案審理時，張男辯稱和護理師有肢體接觸，只是基於一般社交關係。護理師雖承認與張男曾短暫交往和同居，但表示她不知道張男有老婆，知道後也已經馬上分手。

Nova又舉證，張男於前年1月曾在PTT上發文，說護理師「自私如她，希望我離婚，而已經瘋狂的我，內心也是滿滿離婚的衝動」，且她曾多次帶小孩前往丈夫任職醫院，同事們都知道他已婚，在同家醫院任職的護理師也該知道。

不過法官認為，護理師和張男雖同在醫院工作，但分屬不同部門，且張男的文章並未對小三身分有具體描述，張男也否認他文中說的女友就是護理師，難以從網路文章就認定護理師知曉。

法官指出，護理師曾詢問張男是否單身，張男也傳配偶欄是空白的身分證給她說「離婚是真的離了啦」，因無法證明護理師知情，判她免賠。另張男侵害配偶權，審酌他近年年收為195到233萬元，判他應賠償妻子40萬元。全案還可上訴。

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