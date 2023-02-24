228連假首日蘇花南下將湧最大車流　單日估1萬7千輛次

▲28連假首日，蘇花南下將湧最大車流，預估單日約1萬7千輛次，且下午2時以後才能緩解。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

25日為228連假首日，公路總局預估25日凌晨蘇花路廊將出現南下最大車潮，南下全日交通量約17,000輛次/日，車多壅塞情形，將持續至25日下午2時以後才能緩解。

公路總局表示，目前，花東地區訂房率已超過8成，蘇花路廊預估首日(2/25)將出現南下最大車潮，南下全日交通量約17,000輛次/日，當日首波車潮將自凌晨5時起湧現，尖峰時段最高車流量達1,050輛/小時以上，車多時段平均車流量約850~950輛/小時，車多壅塞情形預計將持續至下午2時以後緩解；假期中後段(2/27~2/28)則以北返車流為主，預估最後1日(2/28)將出現北上車流高峰，北上全日交通量約15,800輛次/日，車潮將自上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間11時後緩解。

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公路總局四區養工處提醒欲前往花東旅遊之民眾，請適時彈性調整行程，以避開壅塞，或多搭乘大眾運輸服務，且呼籲用路人行前做好車輛安全檢查，並請養足精神再上路勿疲勞駕駛以確保行車安全，另出遊時亦請做好防疫措施；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請多利用公路總局「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。