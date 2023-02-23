多元才女徐麗暘學測5科滿級分　創宜蘭中道高中校史最佳紀錄

▲多元才女徐麗暘（圖中），學測5科滿級分，創中道高中校史。（圖／中道中學提供）

記者游芳男／宜蘭報導

大學學測成績公布，宜蘭私立中道高中徐麗暘，創下了五科75滿級分的校史紀錄 ！號稱「衝刺達人」徐麗暘，曾在多次的游泳縣級比賽拿下獎牌，也曾代表學校遠征國外拿下高智爾球國際賽冠軍，以及自主學習、科學競賽獲獎等多項榮耀，現在，徐麗暘已經鎖定中醫學系，期待未來大展長才，造福社會。

學測拿下五科75級分徐麗暘，三年前在國中教育會考中亦獲得5A++滿級分，並選擇直升中道高中，她是位體育健將，號稱「衝刺達人」，曾在多次的游泳縣級比賽拿下獎牌，也曾代表學校遠征國外拿下高智爾球國際賽冠軍，以及自主學習、科學競賽獲獎等多項榮耀。

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徐麗暘坦言：「這些體育競賽的經驗都成為我在學業表現上的養分。因為學科的學習和游泳一樣，基本功非常重要，若基本功如上課的筆記與即時的理解都做到了，剩下的就只要靠毅力與爆發力，所以我面對各項考試時並不需太多時間準備，可以從容應對。」

徐麗暘也分享了直升中道高中的心得：「我相信中道高中的教學可以讓我的成績持續維持頂峰，也很了解中道高中的繁星優勢；高中這三年學校為我們做好了升學規畫，尤其是針對醫學有興趣的同學開設相關課成與社團；也協助我們妥善管理時間，讓我能按部就班地兼顧學業與興趣！」現在，徐麗暘已經鎖定中醫學系，期待未來大展長才，造福社會！