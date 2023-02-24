婆媽瘋搶便宜！日曜祭萬雙NG鞋1折起　麗寶Outlet湧逛街人潮

▲婆婆媽媽瘋搶便宜，日曜祭萬雙NG鞋1折起。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

明（25）日起就是台灣放寬室內外口罩政策後第一個假日，台中日曜天地OUTLET趁勢推出活動，今起至3月20日，祭出萬雙名牌NG名牌鞋最低1折起活動，一早開館就湧入大批消費者搶鞋，預估可帶來破2000萬業績；麗寶Outlet Mall今天中午過後也出現連假人潮，館方推出運動、服飾、家電類聯合優惠，最低3折起，搶攻連假商機。

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▲日曜天地推萬雙NG鞋出清活動。（圖／記者游瓊華攝）



日曜天地表示，此次超過50個品牌參加，包括戶外休閒鞋Timberland、PALLADIUM、及運動鞋品牌New Balance、SKECHERS、Adidas等，各家鞋款下殺超低價1折起。日曜天地強調，NG鞋款的定位其實是在微小瑕疵的基礎上，輕微髒汙、脫色但不影響鞋款的功能，在價格上相對親民，不到千元就能把鞋帶回家。

▲台中天氣晴朗，今天中午過後，麗寶Outlet已經湧現逛街人潮。（圖／記者游瓊華翻攝）



麗寶Outlet Mall即日起至2月28日間，推出多項聯合優惠，家電類包括負離子空氣清淨機下殺半價，時尚品牌眼鏡祭出1.5折起優惠。此外，館內的鼎美玩具祭出樂高5折與鋼彈系列75折優惠、Funbox Toys全面8折起，消費滿額還可參加抽獎，大小朋友最愛的湯姆熊2月27日下午也有吉祥物免費送代幣活動。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）