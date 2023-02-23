　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

小六童「全身冒紅斑」久治不癒！轉診大醫院一查：已癌症晚期

大陸一名少年自小學六年級開始，全身冒紅疹且久治不癒，最後竟被診斷出癌症末期。（示意圖／翻攝自visualhunt）

▲男大生自小學六年級開始全身冒紅疹。（示意圖／翻攝自visualhunt）

圖文／CTWANT

皮膚若是出現異狀且治療不見效果，小心恐怕是癌症！大陸一名男大生自小學六年級起，皮膚開始出現白色皮屑，後來轉為冒紅疹，求診多家醫院都未曾治癒，怎料6年後竟被診斷出罹患癌症。

根據陸媒報導，居住在大陸廣東深圳的該名男大生，在小學六年級發現皮膚冒出不明紅疹後，便輾轉前往多家醫院治療，但6年來皮膚狀況並未獲得改善，直到大學一年級才被診斷出，罹患「蕈狀肉芽腫」又稱皮膚T細胞淋巴癌。然而，他大學4年四處求醫也未見好轉，全身皮膚幾乎90％爬滿了紅斑，於是轉往中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院，並緊急進行放射治療。

醫生表示，T細胞淋巴癌擴散速度較慢，病程不會這麼快就惡化，常見的症狀包含紅斑、脫皮、乾癢，因此常常被誤診為皮膚病，「只有通過一些有經驗的醫生做病理檢查，才有可能被診斷是蕈樣黴菌病」。

報導指出，該名男大生確診時已是癌症晚期，幸好經過15次治療後，身上的紅斑已經消退很多，病情已明顯出現好轉。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
幼童界「最壞同學」是它！兒科醫師氣炸「公布全名」　家長淚：剛被霸凌完
準新娘缺錢…婚前下海「賣自己」　踏進房驚見未婚夫傻眼下跪「婚禮吹了」
人妻換衣服被婆婆看到「遭嫌『顏色深』婚前交太多男友」　最美博士駁斥：真有那麼常吸？

ET快訊
43檔個股被列「注意股」！　20檔為上市股
《天堂M》紫布事件再開戰　丁特控遊戲橘子「不要臉」求償207
快訊／調解庭結束！小甜甜撤告傷害　宋晉賢曝離婚進度
10張星宇「他過2天才賣」賠慘　對帳單曝光
快訊／「88會館」地下匯兌27億！鱸鰻等18人起訴　名模男友
又要變天！連假最凍剩11度　一圖秒懂天氣變化
微風集團遭竊「90萬筆個資」　勒索金額曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小六童「全身冒紅斑」久治不癒！轉診大醫院一查：已癌症晚期

工人上班慘遭「爆菊」！炙熱鋼條直接插過來　驚悚27秒全嚇瘋

批美官員「共軍攻台論」自相矛盾　陸國防部：解放軍以行動說話

女按摩後癱瘓…送急診一查「癌末」！醫搖頭：錯過2次救命機會

大陸本土XBB.1.5僅1例　官方釋疑：新一輪規模流行可能性較小

動物園驚見「無臉男猴」！醜到炸裂全場爆笑　專家揭身分：還會飛

上海地震「震源深度僅5公里」　網一查冒問號：0.8有啥好報的

報名電話接不完！學校送新生「每人1支iPhone14」不要還能換現金

史上最小貪官？安徽一國小副班長瘋傳「受賄數万」　官方闢謠

胡錫進：攻台要速戰速決　全力爭取「以小時計」

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

用舌頭快速翻轉奶嘴　萌娃秀特殊技能露燦笑

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

小六童「全身冒紅斑」久治不癒！轉診大醫院一查：已癌症晚期

工人上班慘遭「爆菊」！炙熱鋼條直接插過來　驚悚27秒全嚇瘋

批美官員「共軍攻台論」自相矛盾　陸國防部：解放軍以行動說話

女按摩後癱瘓…送急診一查「癌末」！醫搖頭：錯過2次救命機會

大陸本土XBB.1.5僅1例　官方釋疑：新一輪規模流行可能性較小

動物園驚見「無臉男猴」！醜到炸裂全場爆笑　專家揭身分：還會飛

上海地震「震源深度僅5公里」　網一查冒問號：0.8有啥好報的

報名電話接不完！學校送新生「每人1支iPhone14」不要還能換現金

史上最小貪官？安徽一國小副班長瘋傳「受賄數万」　官方闢謠

胡錫進：攻台要速戰速決　全力爭取「以小時計」

搜救犬「Snow」退休啦！開心燦笑等家　領犬員暖曝：愛黏人抱大腿

為遺產翻臉！哥持煙筒追打、弟噴辣椒水反擊　互告傷害送辦

準備50億銀彈獵地　賴正鎰駁「今年買房者去吃藥」不知所云

清淨海沒有熔斷還是被盯上！　連2日列注意股票

男罹癌付不出醫藥費「集集鎮長捐半薪救助」　實現競選承諾

43檔個股被列「注意股」！　其中20檔為上市股

替「寵物魚」舉辦告別式！飼主留魚拓畫作當紀念：要讓牠體面離開

體育署擬下修線上投注回饋金　運彩經銷商反彈：加速市場萎縮

學測成績出爐！薇閣高中12人滿級分　「超級狀元」賴柏勛6科大滿貫

《華燈》光小姐露營「鋸竹子鋸到懷疑人生」　林心如崩潰怕沒飯吃

鸚鵡嗨唱「我是1隻小小鳥」　走音+飆高音失敗！媽笑翻

大陸熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

學校送新生「全新iPhone14」不要還能換現金

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

快訊／塔吉克、新疆邊境附近發生7.3地震

女師帶閨蜜相親「狂吃近5千元」！他放大絕開溜

屁孩闖古墓開直播！大膽開棺吻屍骨...下場慘了

內蒙古礦廠坍塌　53人失聯2死

哥稱「妹沒繼承權」領光遺產　法官這樣判

遊艇女僕趴一晚1.3萬！超兇辣妹被揭是大騙局

小六童長紅疹看診6年治不好！醫一看大驚：是癌症

海協會、上海市台辦助台商解難題

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

內蒙古坍塌被埋者多為司機　涉事企惡劣內幕曝

醫院認「放錯胚胎」勸別計較...生母回應了

更多熱門

相關新聞

婆婆酸乳頭暗沉「婚前太多人用」　最美博士駁斥

婆婆酸乳頭暗沉「婚前太多人用」　最美博士駁斥

一名人妻上網發文表示，自己在房間換衣服的時候被婆婆看到，結果婆婆竟然問說「是否婚前交了很多男友、太常被使用，所以顏色才會那麼深！」這樣的刻板印象讓有「最美博士」稱號的性學專家許藍方反駁，質問「你們捫心自問，你們真的有那麼常吸嗎？」

他曬買星宇對帳單：一天賺進一輛Toyota

他曬買星宇對帳單：一天賺進一輛Toyota

16歲少年載女友遇死劫！遭皮卡「削車頂」當場亡

16歲少年載女友遇死劫！遭皮卡「削車頂」當場亡

學校送新生「全新iPhone14」不要還能換現金

學校送新生「全新iPhone14」不要還能換現金

包含帳號密碼！微風90萬會員個資遭駭客兜售

包含帳號密碼！微風90萬會員個資遭駭客兜售

關鍵字：

紅斑蕈狀肉芽腫周刊王

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

6000元來了！　財政部正式公告「5種領錢方式」

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面