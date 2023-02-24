女公寓養32隻貓「2死放冰箱」　動保處緊急稽查...1喵當場斷氣

▲新北市動保處接獲檢舉，疑似有飼主大量飼養貓咪卻未妥適照顧，涉嫌虐待動物。（示意圖／取自CC0圖庫／Pixels）

記者劉昌松／台北報導

某寵物用品公司鄧姓負責人愛貓成痴，租了房子養貓，一養就是32隻，雖然鄧女平常有聘請工讀稱生去照顧貓咪們，但某天工讀生發現有2隻貓咪疑似病死，被扔在冰箱內，因此向新北市動保處檢舉，動保團體前往稽查時，現場1隻奄奄一息的病貓當場斷氣，鄧女被依違反《動物保護法》移送法辦，但台北地檢署以無證據顯示鄧女虐待等理由，24日處分不起訴。

據了解，鄧女喜歡貓咪，但是家人不允許飼養，因此在新北市新店區租房子，但鄧女工作繁忙，只能以1天1千元的代價，聘請工讀生定時去幫忙餵食、更換貓砂，鄧女則是偶而前往探視貓咪們。

2022年6、7月間，工讀生發現有貓咪疑似病死，被扔在冰箱內，鄧女似乎沒有要進一步處理的樣子，工讀生因此向新北動保處檢舉鄧女虐貓，7月13日，動保處會同警方以及動保團體、獸醫前往稽查，發現現場環境髒亂，有的貓咪瘦如柴骨。

稽查人員當場決定將還活著的貓都帶走，但有隻本來就奄奄一息的貓咪卻突然斷氣，讓動保團體情緒激憤地將稽查過程都po上網，痛批飼主「生病不就醫！死掉放冰箱！」。

鄧女遭移送法辦後表示，放在冰箱的貓屍只是還來不及處理，她沒有虐待貓咪，檢察官調查認為，鄧女有提供食物和貓砂，請工讀生照顧貓咪們，無證據顯示鄧女虐待動物，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴。