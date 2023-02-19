94歲翁遭看護推倒「後腦撞地」！倒地掙扎當天去世　她竟拒絕道歉

▲94歲老翁遭看護推倒，後腦杓撞地後不斷掙扎。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

家中長輩年紀大了總會需要人來照顧。不過，廣東一名龐姓女子指控，家人找了看護來照顧94歲的爺爺，沒想到爺爺竟遭到虐待，更被對方推倒在地、撞到後腦勺，導致爺爺當天下午去世，且看護還拒絕道歉，讓龐女氣炸了。

綜合陸媒報導，94歲的爺爺患有阿茲海默症，平時需要專人照顧生活起居，豈料花錢請來看護，對方竟然動手虐待，不但將人硬扯下床，還被壓在地上翻來翻去，動作讓家屬十分心痛。

爺爺被扯下床以後，試了許多方式，想要爬回床上，卻怎麼也沒辦法成功，只好繼續在地上打滾。2月16日凌晨時分，爺爺躺在沒有鋪棉被的地上，這時看護過來將人一把拉起，接著用力推倒在被子上，隨後又拿來數條毯子，直接將人給蓋住，動作十分粗暴。

▲▼94歲翁遭看護拉到地上，不斷掙扎想要爬上床，怎麼嘗試卻仍無法成功。（圖／翻攝微博）



而遭受看護數次不合理的對待，94歲的爺爺16日上午開始精神不佳、咳嗽，且持續嗜睡，就連水、白粥都喝不下。家人原先沒有想太多，豈料症狀急速惡化，16日中午爺爺突然舌頭發黑、完全沒有食慾，送醫救治後，下午5點仍舊不治身亡。

龐女後續查看監視器畫面，才發現爺爺遭到看護虐待，且看護16日上午發現情況不對，當即收拾東西回家，還打電話來要求支付薪水，讓她既憤怒又無可奈何。

看護被旁女質問「是不是虐待爺爺」，起初還開口否認，直到龐女要求查看監視器畫面，才坦承「推了爺爺一下」。事後殯儀館的工作人員告知龐女，老翁的遺體火化以前，後腦杓有大面積發黑，而龐女仔細對比後，確定發黑的位置與被看護推倒時撞到的位置吻合。

龐女十分生氣，雖然不需要賠償，但希望看護能夠給家屬一個道歉，豈料對方完全沒有歉意，甚至還不認為自己有錯，行為舉止十分沒有道德。

消息在網路上傳開後，不少網友氣得痛批，「這是道歉就能了結的事嗎」、「簡直就是故意殺人」、「賠償才能讓她長紀姓，這種人錢對她更重要」、「沒耐心就別打這份工，誰都知道阿茲海默症老人護理是很難的」、「這都可以告了，賠錢也理應得賠，而且就這個不認錯的態度，不告留著過年嘛？」至於後續追究手段為何，還要等家屬自行商量。