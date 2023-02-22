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貓之日！飼料鮮食、玩具用品限時促銷　貓奴把握線上寵物展補貨進貢主子

東森寵物「毛骨力」（圖／東森購物提供）

▲東森寵物雲全台各分店有不少店貓、店狗，都會補充「毛骨力」做為日常保健，圖為竹北中正東店的店貓「鬍子」，因為臉上看起來就像戴了一個黑色口罩般，面對近來口罩鬆綁令，鬍子：「開什麼玩笑！是要我怎麼鬆綁？這是我的招牌ㄋㄟ！」（圖／東森寵物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2月22日是日本的「貓之日」，貓奴們在今天狂曬主子的萌照也是一件很合理的事，而想進貢飼料鮮食的話，更要趁現在補貨，網購業者搭上話題熱、同時迎接即將登場的台北國際寵物展，針對食品、保健品、居家、玩具等各式各樣寵物商品做促銷，除了貓咪，亦包含狗狗在內，讓民眾在線上就可以盡情為毛孩們採購戰利品。

迎來貓之日，東森購物網搭上話題熱潮主打「毛孩春日嗨購節」，針對狗貓不同毛孩提供豐富寵物商品，類別涵蓋居家、清潔等寵物用品及罐頭、飼料、零食保健品等食衣住行，讓民眾可以盡情在線上為家中毛小孩添購各項熱門單品，還有指定商品天天逛降75折、滿額送飼料/零食、東森幣最高折抵29%等限時加碼活動，省下荷包錢一站購足。

隨著寵物保健觀念興起，東森寵物推出全齡犬貓適用的「毛骨力」，以獨家加乘配方鞏固關節健康，由慈愛動物醫院獸醫師共同推薦，是東森寵物2022年銷售排行冠軍商品，毛骨力在全家便利商店上架銷售中，一盒7包現特價299元，現在買還能參加三重好禮回饋，消費登錄送東森幣299枚、日日抽森美妍保濕卸妝膏、月月抽東森購物萬元提貨券，活動至112年4月7日止。

東森寵物「毛骨力」（圖／東森購物提供）

▲▼東森寵物推出「毛骨力」上架全家超商販售中，一盒7包特價299元，消費登錄還能領取三重好禮回饋。（圖／東森寵物提供）

東森寵物「毛骨力」（圖／東森購物提供）

想為家中毛小孩物色新鮮貨，樂天市場即日起至2月28日止推出線上寵物展，攜手站上各大寵物用品品牌，精選飼料鮮食、玩具用品、居家服飾、寵物周邊等，祭出人氣爆品5折起，滿額再享88折等優惠；另觀察到，寵物相關商品營業額逐年上升，銷售量相較去年同期約有二位數成長，以寵物居家用品為最大宗，總銷售數占比高達 40%，如寵物墊、寵物窩、毛小孩玩具、服飾等，都很受歡迎。

不只寵物用品需求大幅成長，樂天市場也發現，民眾為了寵愛毛小孩，越來越捨得花錢，除了日常所需的寵物食品、生活用品，幫助提升生活品質的寵物智能家電如自動餵食器、智慧飲水機，或提倡健康、養生的寵物保健品等，近兩年來買氣都持續往上攀升。

樂天市場線上寵物展（圖／樂天市場提供）

樂天市場線上寵物展（圖／樂天市場提供）

▲線上寵物展精選飼料鮮食、玩具用品等人氣爆品5折起。

慶祝222貓之日，博客來也推出喵皇駕到寵物貓咪節活動，集結烘乾箱、自動飲水機、自動餵食器、外出後背包、分離式座艙推車等相關參展商品5折起，指定品結帳滿1,200元再送限量贈品，囊括20大寵物品牌，智慧型寵物新品、貓居家用品、貓罐頭、零食通通有、蒐錄喵奴文具、文創用品等。

博客來指出，站上購買寵物用品的消費主力以女性居多約佔8成，主要落在36～44歲單身上班族或小家庭為主，推估隨著家庭型態與社會價值的改變，飼養寵物的人口愈來愈多且願意花錢在毛小孩身上，使得智慧型寵物商品順勢崛起，帶動新一波商機。

PChome 24h購物首創「喵喵節」，即日起至3/1止，串聯百大品牌與萬件商品，網羅毛爸媽最需要的貓砂貓食、寵物智能家電、外出用具、寵物保險等，祭出5折起優惠，寵物館於2/28前全場累計滿萬送千P幣限量回饋，此外也攜手台灣愛貓協會發起「浪愛無限：你買一袋，我捐一包」公益活動，希望集結全台飼主的愛心，援助100隻浪貓們約一個月的飼料需求，幫助愛貓的公益組織，讓毛孩們有機會找到溫暖的家。

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