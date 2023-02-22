貓奴荷包又要失守！貓之日盤點必收小物　肉球刷具、防撞貓爪太萌了

▲各種貓咪造型小物，萌到貓奴看了想入手。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2月22日在日本一年一度的「貓之日」，由於數字2的日語發音近似貓叫聲，因此日本寵物食品協會自1987年起將其訂定為貓節，同時傳達貓咪與人類的和平相處。而這天不只貓奴要曬主子來慶祝，商家也會趁機搭上話題熱潮，推出優惠活動或限定商品，以下盤點貓奴必收的各款萌貓小物。

隨著室內口罩令放寬，除醫療照護、公共運輸2類8場所仍須全程佩戴口罩外，實際觀察鬆綁後的狀況，大多數人依然把口罩戴緊緊出入公共場所，不過像是飲食或其他需求要取下時，就可以暫時放置在貓咪造型收納架上，提醒自己外出時別忘了戴口罩，也能避免亂丟。

▲將口罩暫時放置在貓咪造型收納架，避免亂丟。（圖／樂天市場提供）

除了特定場所，其餘民眾可自行決定是否脫口罩後，間接帶動彩妝品買氣，尤其底妝、唇彩的需求明顯變多，潤色隔離乳、粉餅、蜜粉等銷量都有增加，而要打造美美妝容，好用的彩妝工具也不可少，但是帶有貓咪肉球的造型刷，讓化妝多了樂趣，在上粉底或畫腮紅時，心情跟著療癒變好，整個人也可愛了起來。

▲用貓咪肉球造型刷打造精緻妝容的同時，心情也跟著變好。（圖／樂天市場提供）

家中有小小孩的爸媽，最怕小朋友不受控亂跑不慎跌倒、碰撞受傷外，也會針對桌角或尖銳家具加裝防護邊條，這時候就可以貼上柔軟貓爪防撞角來做好安全保護措施，不僅可愛實用，適用各類直角桌角、櫃角，還有腳背、腳掌兩種款式可選，為居家空間增添趣味亮點。

▲貓角防撞角可愛實用，家中也多了趣味亮點。（圖／樂天市場提供）

文具類也有很多貓咪造型設計，讓人被萌到忍不住想掏錢買起來，例如小巧的貓爪修正帶，一拿出來就超吸睛，是貓控必備的單品；日本貓咪雜貨品牌POTTERING CAT則是推出一系列讀書貓咪黃銅書籤夾，將貓咪與富士山、字典、打盹、音符、感動、熱可可等不同元素結合，以各種俏皮姿態呈現來陪伴閱讀。

▲貓控學習必備的貓爪修正帶。（圖／樂天市場提供）

▲日本貓咪雜貨品牌POTTERING CAT推出的讀書貓咪黃銅書籤夾。（圖／博客來提供）

▲東森購物網「毛孩春日嗨購節」集結豐富的毛孩商品。（圖／翻攝自東森購物網）

另外也可趁限時促銷補貨來討主子歡心，東森購物網就主打「毛孩春日嗨購節」，針對狗貓不同毛孩提供豐富寵物商品，類別涵蓋居家、清潔等寵物用品及罐頭、飼料、零食保健品等食衣住行，讓民眾可以盡情在線上為家中毛小孩添購各項熱門單品，還有指定商品天天逛降75折、滿額送飼料/零食、東森幣最高折抵29%等限時加碼活動，省下荷包錢一站購足。