▲醫院再提20多項「取得困難藥品」，健保藥價調整清單延至3／1公布。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署原定今（24）日公布112年藥價調整項目，卻在中午臨時喊卡！健保署長石崇良說明，是因上午與醫院代表開會，對方提到有20~30項藥品「取得也有困難」，需回頭檢視是否已納入被調整項目，因此將延至3月1日公布。

健保藥價原本一年一調，但受到新冠疫情影響，已經停砍兩年，今年恢復正常調價。石崇良日前受訪時表示，今年預計砍價藥費為81.8億，並非外界盛傳的150億，且有88項藥品不會調整，包括有缺藥危機的軟便劑、抗生素等。

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石崇良下午受訪時表示，上午健保署與醫院代表開會，又收到醫院代表提出的「取得困難」藥品清單，共計20~30項，其中包括今年不調漲的抗生素「安蒙西林」。為了安全起，將請同仁回頭檢視清單中是否收載需調整藥品，並重新計算金額。

健保共收載1萬4千多項藥品，今年需調整的為6009項。石崇良重申藥價調整三原則，分別為：訂定藥品制定地板價，若低於地板價「也會只砍到地板價」，針對已缺貨藥品，則不會再砍藥價。如果業者對於砍價幅度有不敷成本的問題，也可以提交分析報告，健保署也會進一步討論。

健保署預計在3月1日公布首批調整藥品清單，並在3月中公告，之後會給業者2周緩衝期，藥價新制依然維持在4月1日上路。