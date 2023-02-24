一進門「店員秒喊2個字」犯大忌　妹子臉垮了！全場怒：完全不行

▲店員熱心喊「姐姐」兩個字，讓原PO超級不爽！（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

店員為了想拉近距離，熱情喊出姐姐，沒想到反而更惹火客人！一名女網友怒吼，近日去連鎖咖啡店，店員一見到她就喊「姐姐今天想喝什麼？」接著又熱心介紹新品，等於原PO被喊了三次姐姐。對此，原PO認為這是犯大忌，「我看起來像40～50歲的阿姨嗎嗚嗚？」文章也引發網友熱議。

一名女網友在《Dcard》抱怨，最近去買咖啡時，櫃台女店員非常熱情招呼詢問「姐姐今天想喝什麼？」一番話觸動原PO的敏感神經，畢竟目測兩人年紀大約正負3歲，「我看起來有大她那麼多嗎？」

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當下店員繼續說道，「姐姐要不要試試看我們新出的XXX」、「姐姐這個賣得很好喔，剛剛才補貨的～」無端被喊了三次姐姐，讓原PO內心相當不是滋味，接著上演崩潰小劇場，「我看起來像40～50歲的阿姨嗎嗚嗚？」「明明前幾天人家才叫我妹妹、同學的啊！」

最後，原PO也強調，若是被高中生叫姐姐就沒關係，但明明是差不多年紀的人，就無法接受這種稱呼，「畢竟帶我媽去逛街，專櫃小姐也才叫我媽姐姐啊！」

▲其他內行網友直言，尊稱美女、小姐最安全。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



文章曝光後，一票網友也有感怒回，「姐姐可以！大姐不行」、「姐姐我不行耶，誰是你姐啊？叫小姐就可以了吧」、「叫姐姐很像在裝熟欸...我會覺得幹嘛？我跟你很熟嗎」、「姐姐真的很不行欸，裝熟嗎？還是在裝可愛？小姐不好嗎？一定要姐姐」。

對此，有網友幫忙緩頰，「服務業喊姐姐，主要是喊小姐有點太疏離，喊妹妹通常是喊那種穿校服的女生，或者是一看就是國中以下的小朋友，所以才會喊姐姐」、「直接叫客人最安全了」、「我統一稱呼女生=美女、男生=帥哥，這樣最不容易出錯」。